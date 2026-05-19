Los casinos más populares en Chile

Actualmente, el país aún no cuenta con una regulación específica para el juego online.

Mientras tanto, los operadores se han basado en sus licencias internacionales para operar dentro del territorio chileno, licencias que le aportan seguridad, respaldo y mayor confianza al usuario; para no operar en clandestinidad.

Se conoce que el Senado chileno ya aprobó en general un proyecto de ley para regular las apuestas y juegos online, que busca crear un sistema de licencias y mayor protección para los jugadores. Sin embargo, mientras no se oficialice y el sector siga creciendo, las plataformas más populares en Chile con licencias internacionales como Betsson siguen ganando protagonismo.

¿Ya lo conocías? Quédate que te contamos sobre estos casinos online populares y con regulación internacional.

Betsson — El mejor casino online en Chile (Licencias internacionales fuertes)

Betsson es considerado uno de los casinos más confiables en Chile, principalmente por sus licencias internacionales y su trayectoria en la industria del juego online. Considerado uno de los operadores más reconocidos del mercado latinoamericano.

Betsson es operado por Betsson Ltd., una compañía registrada en Malta y regulada por la Malta Gaming Authority (MGA), bajo la licencia MGA/B2C/108/2004. Este organismo, reconocido dentro de la Unión Europea, exige a los operadores cumplir con estrictos estándares en materia de protección al usuario, prevención del fraude y promoción del juego responsable, lo que aporta un alto nivel de confianza a los jugadores.

Asimismo, Betsson forma parte de BML Group Ltd (reg. no C34836), una empresa con gran prestigio dentro de la industria del juego online.

En América Latina por ejemplo, Betsson continúa expandiendo su presencia en mercados regulados. En Argentina, dispone de autorización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), otorgada por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires mediante Disposición Nº DI-2021-1166-GCABA-LOTBA, así como en la Provincia de Buenos Aires mediante el Instituto Provincial de Lotería y Casinos a través de la resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM, y en la Provincia de Córdoba a través de la Lotería local mediante Resoluciòn del Directorio Nº 1689/23 Serie “1”. Estas licencias confirman su adaptación a los marcos legales de cada jurisdicción.

De igual forma, la compañía opera en Colombia bajo la supervisión de Coljuegos C-1895, en Perú con licencia del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo no. 11002586010000 y 21002586020000, y en México mediante la regulación de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación mediante el oficio DGJS/DCRCA/0688/2021. En todos estos países, Betsson trabaja a través de filiales locales que cumplen con la normativa vigente, mientras que en mercados como Ecuador y Chile el proceso regulatorio sigue en desarrollo.

Más allá de su seguridad y regulación, Betsson destaca por su amplia oferta de juegos online, posicionándose como una opción muy competitiva en Chile. Su catálogo incluye tragamonedas, juegos en vivo, ruleta, blackjack, póker y opciones con crupieres en tiempo real, brindando una experiencia variada y dinámica.

Otro de sus puntos fuertes es la eficiencia en los pagos, junto con la integración de métodos locales como WebPay y Redcompra, sin comisiones adicionales y con la posibilidad de operar en pesos chilenos, además de los métodos como tarjetas Visa y Mastercard, transferencias bancarias, billeteras electrónicas y criptomonedas. También cuenta con Skrill, Neteller y Ecopayz.

Ofrece atención al cliente en español disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, tanto por chat en vivo como por correo electrónico, mejorando significativamente la experiencia de los usuarios.

Además, la plataforma es auditada por eCOGRA, una organización independiente que verifica justicia del RNG (generador aleatorio), RTP de los juegos, transparencia del operador, seguridad y confianza.

Para garantizar la seguridad de los usuarios en Chile, Betsson utiliza protocolos de protección avanzados como encriptación SSL, verificación de identidad y reguardo de datos. Estos elementos ayudan a garantizar una experiencia segura para los usuarios chilenos.

Betsson Chile, al ser un operador con licencia internacional, implementa políticas de juego responsable, que incluyen límites de depósito, autoexclusión, control del tiempo de juego y herramientas de protección del usuario. Estas funciones ayudan a mantener una experiencia de juego segura y responsable.

Betano — Uno de los líderes del mercado chileno

Betano es una de las plataformas de apuestas más populares en Chile y ha ganado una gran cuota de mercado.

Betano aparece entre las plataformas más fuertes del mercado chileno junto con Coolbet y JugaBet. También figura entre los operadores más importantes del país según análisis del sector.

Para la seguridad de los chilenos, opera bajo las licencias de MGA (Malta), además de regulaciones europeas adicionales en algunos mercados que posee. Como punto a favor, Betano trabaja con proveedores reconocidos como Playtech, Pragmatic Play además de Evolution Gaming.

Coolbet — Muy popular entre usuarios chilenos

Coolbet ha ganado popularidad en Chile gracias a su estabilidad técnica y rapidez en los pagos. La plataforma ofrece una experiencia completa que combina juegos online tradicionales con juegos convencionales y juegos en vivo con crupieres reales. Además, el diseño del sitio está optimizado para dispositivos móviles, lo que permite jugar desde cualquier lugar sin perder calidad en la navegación o velocidad de carga.

Coolbet opera bajo licencias internacionales reconocidas, como Malta Gaming Authority (MGA). Esta autoridad es una de las más reconocidas y estrictas del sector del juego online, lo que garantiza estándares elevados de seguridad y juego responsable.

Jugabet

JugaBet se ha consolidado como una de las plataformas más populares entre los jugadores de Chile, principalmente por su enfoque en promociones y facilidad de uso. El sitio ofrece una interfaz intuitiva que permite navegar fácilmente entre tragamonedas, juegos de mesa y juegos en vivo. Además, la plataforma trabaja con proveedores reconocidos de la industria, lo que garantiza una amplia variedad de juegos y una experiencia fluida tanto en computadora como en dispositivos móviles. Esta variedad es uno de los principales atractivos para los usuarios que buscan entretenimiento constante y nuevas opciones de juego.

En conclusión…

En pocas palabras, Betsson, Betano, Coolbet y JugaBet se han consolidado como algunas de las mejores plataformas de juego online disponibles en Chile, gracias a su trayectoria internacional, altos estándares de seguridad y funcionamiento bajo licencias internacionales reconocidas.

Sin embargo, entre todos, actualmente Betsson destaca como la mejor plataforma de juego online en Chile gracias a su seguridad obtenida bajo diferentes licencias internacionales. Si estás buscando una opción confiable para jugar desde Chile, Betsson Chile es una de las más recomendadas del mercado actual.

El presente contenido es de carácter publicitario y ha sido facilitado por un anunciante externo. Válido solo para mayores de 18 años. Los juegos de azar y las apuestas pueden causar adicción y conllevan riesgos económicos. Juegue de manera responsable.

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