Los deportes más populares de Perú ¿Qué hay después del fútbol?

En Perú el fútbol no es solo un deporte: es casi una forma de entender el país. Cada partido de la Blanquirroja paraliza calles, y la Liga 1, con sus 18 equipos, mantiene viva una rivalidad que va más allá de la cancha. Pero detrás de esa pasión hay todo un abanico de disciplinas que vienen ganando terreno. Y muchas ya tienen su propio espacio en las casas de apuestas. ¿Cuáles son y por qué empiezan a importar tanto, dentro y fuera de las apuestas?

El fútbol, una pasión que no admite rivales

Hablar de deporte peruano es hablar, primero, de fútbol. Clubes como Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal arrastran hinchadas enormes, y la selección, pese a las frustraciones de los últimos mundiales, sigue siendo el gran factor que une al país. Las cinco participaciones en Copas del Mundo y los títulos de la Copa América del 39 y el 75 forman parte de una memoria que se transmite de generación en generación. Ese arraigo explica por qué la Liga 1 y la selección concentran la mayor cobertura mediática del país. En las casas de apuestas, además, ningún mercado mueve tanto dinero como el fútbol local e internacional.

Vóley y básquet, las canchas que ganan terreno

Después del balón, el segundo amor del país tiene nombre propio: el vóley femenino. La medalla de plata en Seúl 1988 marcó a varias generaciones, y la Liga Peruana de Vóley sigue llenando coliseos cada temporada. El básquet, por su parte, crece sobre todo entre los más jóvenes, impulsado por la NBA y por una liga nacional que poco a poco gana visibilidad. No es casual que el interés se traslade también al terreno de las predicciones: cada vez más aficionados comparan cuotas y mercados antes de decidirse. Si quieres ver cómo se miden estos deportes entre sí, as.com/apuestas/pe/ los pone lado a lado para que la comparación sea sencilla.

Conocer cada disciplina, permite que los fanáticos se identifiquen con su pasión. Fuente: difusión.

Motor y artes marciales, adrenalina pura

Hay otra cara del deporte peruano que late con fuerza. El automovilismo encontró un escaparate enorme cuando el Rally Dakar pasó por el país, y nombres como Nicolás Fuchs en el rally o el joven Matías Zagazeta, que tras pasar por la Fórmula 3 compite hoy en el GT World Challenge Europe. Las artes marciales, por su lado, suman seguidores año tras año: del boxeo, con una tradición sólida, al auge del MMA, los deportes de combate ya tienen su público fiel y su espacio en los mercados de apuestas.

Más allá del fútbol, un país que apuesta diverso

Lo interesante es que esta variedad refleja un cambio de fondo. El peruano ya no sigue un solo deporte; reparte su atención entre la cancha, el coliseo, la pista y el ring. Esa diversidad se nota en las gradas, en la televisión y, claro, también en la manera en que la gente vive las apuestas. Apostar con cabeza, eso sí, sigue siendo la clave: conocer cada disciplina, comparar antes de decidir y jugar siempre con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años. Juega con moderación.

El presente contenido es de carácter publicitario y ha sido facilitado por un anunciante externo. Válido solo para mayores de 18 años. Los juegos de azar y las apuestas pueden causar adicción y conllevan riesgos económicos. Juegue de manera responsable.

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