Durante muchos años, el sector del iGaming se desarrolló siguiendo un modelo relativamente sencillo: los operadores trataban de entrar en nuevos mercados lo antes posible, captar clientes y afianzarse en ellos antes que la competencia.

La situación comenzó a cambiar a medida que más países desarrollaban sus propios marcos normativos. Los requisitos de licencia, las normas de protección de los jugadores, las obligaciones de información financiera y los mecanismos de supervisión pasaron a ser parte integral del funcionamiento de una gran empresa internacional de juegos de azar. Para las empresas, esto supuso una inversión adicional, la mejora continua de los procesos internos y la adaptación de los productos a los requisitos de cada jurisdicción.

Como consecuencia, muchos participantes en el mercado siguen considerando que la concesión de licencias es un factor que frena el desarrollo. Sin embargo, el periodo posterior a 2020 supuso un punto de inflexión para el sector. A medida que los mercados maduraban en todo el mundo, quedó claro que, si bien la concesión de licencias puede complicar la entrada en el mercado, también crea las condiciones necesarias para unas operaciones sostenibles a largo plazo.

Para 1xBet, esta realidad se convirtió en la base de un enfoque estratégico en el que el cumplimiento normativo no se considera un obstáculo para el crecimiento, sino la base para una expansión sostenible y el desarrollo empresarial a largo plazo.

Cuando la regulación se convierte en una ventaja

En la actualidad, 1xBet cuenta con 35 licencias en jurisdicciones reguladas de América Latina, África y Europa. Cada una de ellas conlleva sus propios requisitos de cumplimiento, normas de información y obligaciones en materia de protección de los jugadores.

En la actualidad, 1xBet se centra en desarrollar su presencia en jurisdicciones reguladas de América Latina, África y Europa mediante licencias específicas para cada mercado. Para 1xBet, el valor de una licencia radica en la capacidad de establecer una operación estable y a largo plazo bajo sus condiciones específicas, lo que proporciona una base más clara para generar confianza fundamentada entre los socios y las partes interesadas del sector. Entre los ejemplos más destacados se incluyen su proceso de obtención de la licencia SPA en Brasil, válida hasta 2030; la licencia de corredor de apuestas a distancia de Irlanda; y las nuevas autorizaciones reglamentarias en Guatemala y Serbia durante el periodo 2025-2026. Desde una perspectiva empresarial, los entornos regulados ofrecen una mayor previsibilidad, reducen el riesgo operativo y favorecen la transición hacia unas condiciones de funcionamiento más predecibles.

Desde una perspectiva empresarial, el valor de estas autorizaciones reglamentarias va mucho más allá de las meras formalidades legales. Los mercados regulados ofrecen una mayor previsibilidad, reducen el riesgo operativo y favorecen la transición hacia entornos operativos más predecibles, lo que permite establecer relaciones a largo plazo con los socios.

La protección de los jugadores como parte de una estrategia de crecimiento

Si bien antes la protección de los jugadores solía considerarse una función independiente dentro de los departamentos de cumplimiento normativo, ahora se está integrando en el modelo operativo general de la empresa. Esto implica no solo cumplir con los requisitos normativos, sino también desarrollar un modelo tecnológicamente avanzado que permita identificar riesgos, analizar el comportamiento de los usuarios y aplicar medidas de intervención temprana.

Un ejemplo de este enfoque es el apoyo al International Player Safety Index. Esta iniciativa de investigación, elaborada junto con SBC Media y respaldada por 1xBet, analiza los enfoques en materia de regulación y protección de los jugadores en diferentes mercados; su objetivo es aportar información al debate del sector y no constituye una evaluación regulatoria ni una certificación de 1xBet. El proyecto, que abarca Europa Occidental, América Latina y África, examina las prácticas de protección de los jugadores en diversos mercados regulados. Según el informe sobre Latinoamérica, el 69% de los operadores utiliza actualmente sistemas de seguimiento de la actividad de los jugadores en tiempo real, mientras que el 34% emplea herramientas basadas en inteligencia artificial para identificar posibles riesgos relacionados con el juego. En comparación, el uso de herramientas de inteligencia artificial para el seguimiento de los jugadores se sitúa en el 30% en Europa Occidental. Estos resultados sugieren que la protección de los jugadores se está convirtiendo gradualmente en una función operativa estructurada, más allá de una mera formalidad legal.

Estos resultados sugieren que la protección de los jugadores se está convirtiendo gradualmente en una función estratégica de la empresa, más allá de ser un mero requisito normativo. Impulsar iniciativas de juego responsable requiere no solo tecnología, sino también conocimientos especializados. En abril de 2026, 1xBet nombró a Chris Bird y Quirino Mancini asesores estratégicos en materia de cumplimiento normativo y protección de los jugadores. Ambos son profesionales muy respetados en el sector deportivo internacional, y su experiencia está ayudando a la empresa a integrar las mejores prácticas mundiales en su marco operativo.

Las alianzas como inversiones a largo plazo

La reputación de una empresa se refleja en la calidad y la duración de sus acuerdos de patrocinio. Las organizaciones deportivas internacionales y los clubes profesionales tienen en cuenta no solo las capacidades de marketing de una marca, sino también su capacidad para operar con éxito en múltiples jurisdicciones, su reputación ante los organismos reguladores y el nivel de confianza que inspira entre el público.

1xBet ha establecido colaboraciones a largo plazo con algunas de las organizaciones más destacadas del deporte mundial. Su colaboración con el FC Barcelona comenzó en 2019 y se ha prorrogado recientemente hasta 2029, lo que la convierte en una de las más duraderas de la historia de la empresa. Se observa una tendencia similar en sus colaboraciones con el París Saint-Germain, que se ha ampliado hasta 2028, y con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), donde la condición de la empresa como socio exclusivo de apuestas se extiende hasta 2027 e incluye compromisos para promover los principios del juego responsable.

Este enfoque también se ha aplicado al sector de los deportes electrónicos. Las colaboraciones con The MongolZ, MIBR y 9z Team se plantean como inversiones a largo plazo en el desarrollo organizativo y la popularización de las disciplinas de videojuegos.

De cara al futuro

En su intervención en la SBC Summit Rio 2026, uno de los encuentros más importantes del sector, Simon Westbury, asesor estratégico de 1xBet, expuso el punto de vista de la empresa durante el panel «Creación de unicornios: entre bastidores de la gestión y la expansión de los gigantes de las apuestas».

Según Westbury, la época en la que los operadores podían lograr un crecimiento sostenible principalmente a través de acuerdos de patrocinio de gran repercusión mediática ha llegado a su fin. Hoy en día, el éxito a largo plazo depende de la combinación de un producto tecnológico sólido, un ecosistema digital bien desarrollado y una plataforma operativa estable.

Westbury añade: “Con la evolución del sector del juego, los días dorados en los que el éxito se conseguía con facilidad han llegado a su fin. El enfoque único para alcanzar el éxito internacional ha dejado de ser relevante; el éxito presente y futuro de la industria del juego online se basa en la localización y la personalización. Los patrocinios de marca, cuando están permitidos, pueden ayudar a generar confianza en tu marca, pero sin un producto localizado y personalizado, el éxito está lejos de estar garantizado. Por eso, en 1xBet contamos con equipos locales y un producto localizado y personalizado en todas las jurisdicciones en las que operamos”.

¿Qué significa planificar a largo plazo?

Construir con visión a largo plazo significa elegir conscientemente el camino más difícil hoy para garantizar la estabilidad mañana. En el sector moderno de las apuestas, el crecimiento sostenible se define cada vez más no por la velocidad de expansión, sino por la capacidad de mantener la resiliencia tras entrar en un mercado: cumplir con los requisitos normativos, preservar la confianza de los socios y ganarse la confianza de los clientes.

La experiencia de 1xBet demuestra que unos marcos normativos sólidos pueden ser un potente motor de crecimiento sostenible, ya que ayudan a las empresas a reforzar su posición incluso en mercados en rápida evolución.

El presente contenido es de carácter publicitario y ha sido facilitado por un anunciante externo. Válido solo para mayores de 18 años. Los juegos de azar y las apuestas pueden causar adicción y conllevan riesgos económicos. Juegue de manera responsable.

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