San Lorenzo confirma que buscarán fichaje de Pablo Guede, DT de Alianza Lima: "Conversaciones"

Horas claves en Matute. San Lorenzo está buscando la llegada de un técnico de jerarquía para esta temporada y han puesto la mira en Pablo Guede, DT de Alianza Lima. En ese sentido, recientemente, el ‘Ciclón’ estremeció a los blanquiazules tras confirmar que irán con todo en busca del fichaje del estratega.

San Lorenzo confirma que buscarán fichaje de Pablo Guede

Durante un diálogo con el periodista argentino Gustavo López, en ‘Radio La Red’, el presidente de San Lorenzo, Sergio Constantino, se pronunció sobre los rumores que colocaban a Pablo Guede como una de las opciones principales de tomar las riendas del equipo.

Ante ello, el directivo sorprendió al confirmar que, en efecto, están interesados en poder hacerse con los servicios del actual técnico de Alianza Lima, por lo que ya buscan conocer sus condiciones contractuales y empezar con las negociaciones. Esto luego de que su perfil encaje perfectamente con el club y por el legado que dejó.

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"Pablo Guede es alguien que siempre está presente en los recambios de directores técnicos, porque dejó muy buena imagen en el club y lo quieren los hinchas. Estamos consustanciados con su forma de jugar. Vamos a iniciar las conversaciones porque sabemos que él está dirigiendo a otro club, así nos estamos asesorando de cuales son las condiciones", mencionó.

Del mismo modo, Constantino confirmó que ven a Pablo Guede como el principal candidato para ocupar el mando del ‘Ciclón’, por lo que espera que cuando lo contacte consigan llegar a un acuerdo.

"Sí (es el principal candidato), es una posibilidad. También tenemos que ver el tema económico que es una parte fundamental. Él siempre ha mostrado buena predisposición, ojalá que cuando hablemos podamos llegar a un acuerdo", sentenció.

Pablo Guede interesa para ser nuevo DT de San Lorenzo

Pablo Guede no se marchará gratis de Alianza Lima

Tras los rumores de la existencia de una cláusula ante una posible oferta de San Lorenzo, el periodista José Varela confirmó que no existe ninguna posibilidad de que Pablo Guede deje las filas de Alianza Lima gratis. Por lo que la única forma que deje al club es que se haga efectiva la clausula de rescisión.