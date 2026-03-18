0
EN VIVO
Barcelona vs Newcastle por la Champions League

San Lorenzo confirma que buscarán fichaje de Pablo Guede, DT de Alianza Lima: "Conversaciones"

¡Atención! Pablo Guede puede dejar su cargo como técnico de Alianza Lima, luego de que San Lorenzo confirmara que buscan su llegada para esta temporada.

Angel Curo
San Lorenzo confirma que buscarán fichaje de Pablo Guede, DT de Alianza Lima
San Lorenzo confirma que buscarán fichaje de Pablo Guede, DT de Alianza Lima | Foto: AFP | Composición: Líbero
COMPARTIR

Horas claves en Matute. San Lorenzo está buscando la llegada de un técnico de jerarquía para esta temporada y han puesto la mira en Pablo Guede, DT de Alianza Lima. En ese sentido, recientemente, el ‘Ciclón’ estremeció a los blanquiazules tras confirmar que irán con todo en busca del fichaje del estratega.

Filtran postura de Pablo Guede sobre dejar Alianza Lima para dirigir a San Lorenzo

PUEDES VER: Filtran postura de Pablo Guede sobre dejar Alianza Lima para dirigir a San Lorenzo: "Están muy..."

San Lorenzo confirma que buscarán fichaje de Pablo Guede

Durante un diálogo con el periodista argentino Gustavo López, en ‘Radio La Red’, el presidente de San Lorenzo, Sergio Constantino, se pronunció sobre los rumores que colocaban a Pablo Guede como una de las opciones principales de tomar las riendas del equipo.

Ante ello, el directivo sorprendió al confirmar que, en efecto, están interesados en poder hacerse con los servicios del actual técnico de Alianza Lima, por lo que ya buscan conocer sus condiciones contractuales y empezar con las negociaciones. Esto luego de que su perfil encaje perfectamente con el club y por el legado que dejó.

Video: Radio La Red

"Pablo Guede es alguien que siempre está presente en los recambios de directores técnicos, porque dejó muy buena imagen en el club y lo quieren los hinchas. Estamos consustanciados con su forma de jugar. Vamos a iniciar las conversaciones porque sabemos que él está dirigiendo a otro club, así nos estamos asesorando de cuales son las condiciones", mencionó.

Del mismo modo, Constantino confirmó que ven a Pablo Guede como el principal candidato para ocupar el mando del ‘Ciclón’, por lo que espera que cuando lo contacte consigan llegar a un acuerdo.

"Sí (es el principal candidato), es una posibilidad. También tenemos que ver el tema económico que es una parte fundamental. Él siempre ha mostrado buena predisposición, ojalá que cuando hablemos podamos llegar a un acuerdo", sentenció.

Pablo Guede, Alianza Lima

Pablo Guede interesa para ser nuevo DT de San Lorenzo

Pablo Guede no se marchará gratis de Alianza Lima

Tras los rumores de la existencia de una cláusula ante una posible oferta de San Lorenzo, el periodista José Varela confirmó que no existe ninguna posibilidad de que Pablo Guede deje las filas de Alianza Lima gratis. Por lo que la única forma que deje al club es que se haga efectiva la clausula de rescisión.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. L1 MAX reveló imágenes exclusivas en plena acusación de racismo en el Monumental

  2. Definen futuro de Sekou Gassama tras haber jugado solo 1 partido con Universitario en la Liga 1

  3. Alianza Lima toma rotunda medida tras fichaje de Bryan Reyna por Universitario: "Van a exigir..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano