Pablo Guede tiene definido su futuro en Alianza Lima tras recibir noticia: "Ya hubo..."

Pablo Guede, director técnico de Alianza Lima, prácticamente tiene definido su futuro en La Victoria tras el interés de San Lorenzo en hacerlo su director técnico. A raíz de ello, ahora desde Argentina han revelado quién tiene todo encaminado para ser el reemplazo del estratega para lo que resta del Torneo Apertura 2026, causando un enorme asombro entre los hinchas.

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Como sabemos, el ‘Ciclón’ mostró su interés en el estratega de los blanquiazules y desde ESPN informaron que él sueña con vestir sus colores, por lo que en Matute se encendieron inmediatamente las alarmas. Ya que estarían perdiendo a una de sus piezas principales, junto a todo su cuerpo técnico, a tan solo dos fechas de que se juegue el clásico de la Liga 1 ante Universitario de Deportes.

Sin embargo, para tranquilidad de los hinchas de Alianza Lima, Pablo Guede prácticamente tiene definida su continuidad en La Victoria debido a que el periodista César Luis Merlo reveló quién tiene todo encaminado para convertirse en el flamante director técnico de San Lorenzo en lo que resta del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina, y se trata de un histórico personaje de Boca Juniors.

¿Quién será el nuevo DT de San Lorenzo?

“San Lorenzo tiene charlas avanzadas para que Martín Palermo sea su entrenador. Ya hubo una primera reunión muy positiva y el club es optimista para concretar su arribo en reemplazo de Damián Ayude”, indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’, asegurando así que el ‘Titán’ tiene todo encaminado para convertirse en el nuevo DT de ‘Los Cuervos’. En la nómina también estuvo Néstor Gorosito, quien la temporada pasada dirigió a los de Matute.

Martin Palermo cerca de San Lorenzo.

¿Qué clubes ha dirigido Martín Palermo?

Estos han sido sus clubes como entrenador: