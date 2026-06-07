Revelan que Pedro Gallese busca salir de Deportivo Cali por fuerte motivo: "Pensaba que era..."

El nombre de Pedro Gallese vuelve a aparecer en las conversaciones del mercado de fichajes después de que un periodista colombiano asegurara que el guardameta peruano atravesaría sus últimos días en Deportivo Cali. El arquero llegó al club con altas expectativas, aunque su paso por la institución no habría transcurrido según lo previsto.

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Revelan que Pedro Gallese quiere salir de Deportivo Cali por rotundo motivo

De acuerdo con lo revelado por el periodista Diego Fernando Trujillo, desde Perú le confirmaron la inconformidad del veterano guardameta Gallese con la situación deportiva que encontró en el club colombiano. Según detalló, el arquero esperaba sumarse a un proyecto competitivo con proyección internacional, una expectativa que, al parecer, no terminó por concretarse.

Video: Trujigol

"Me comentaron desde Perú que el hombre no está nada contento en Deportivo Cali. Porque él pensaba que era un equipo ganador, que iba a jugar Copa Libertadores y encontró algo muy diferente", señaló el comunicador durante una transmisión de su programa Trujigol.

Mientras aumentan las especulaciones sobre una eventual salida, Pedro Gallese todavía no ha aclarado cuál será su próximo destino. Hasta el momento, no se ha conocido ninguna oferta concreta y su vínculo contractual sigue vigente hasta diciembre del 2027.

Pedro Gallese en Deportivo Cali 2026

Gallese disputó la Copa Colombia y el Torneo Apertura de la Liga Colombiana con Deportivo Cali. En el primer certamen de la temporada participó en 17 de los 19 encuentros posibles y logró mantener su arco en cero en seis ocasiones; aun así, el equipo no consiguió avanzar a los play-offs en busca del título. Por su parte, en la copa nacional actuó en 3 de los 4 partidos disputados.