Próximo partido de Colombia vs Uzbekistán: fecha, hora y canal por el Mundial 2026

La selección colombiana quedó lista para su debut en el Mundial 2026. Luego de su reciente victoria ante Jordania, los dirigidos por Néstor Lorenzo finalizaron su participación en los amistosos internacionales y ahora ya deberán enfocarse en Uzbekistán, su próximo rival por la fecha 1 de la fase de grupos.

Recordemos que Colombia pertenece al grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República del Congo. Su primer choque será ante los uzbecos, luego enfrentarán a los leopardos y cerrarán su participación ante la selección de Cristiano Ronaldo. Revisa a continuación, todo sobre el debut de los cafeteros.

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¿Cuándo juega Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

El partido entre Colombia vs. Uzbekistán por la fecha 1 del grupo K del Mundial 2026 se jugará el próximo miércoles 17 de junio.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026 está pactado para las 9.00 p. m. (hora peruana y colombiana), 8.00 p. m. (hora mexicana), 10.00 p. m. (hora de Miami) y 7.00 p. m. (hora de Los Ángeles).

¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

La transmisión del Colombia vs. Uzbekistán estará a cargo de DSports, DGO, Disney+ y Paramount+ para Perú, mientras que en Colombia se verá a través de Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney+, Radio Nacional y Paramount+.

Lista de convocados de Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Arqueros

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

– Vélez Sarsfield (ARG) Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

– Atlas F.C. (MEX) David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Defensas

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

– C.A. Independiente (ARG) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

– Cagliari Calcio (ITA) Willer Ditta – Cruz Azul (MEX)

– Cruz Azul (MEX) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

– Galatasaray S.K. (TUR) Deiver Machado – F.C. Nantes (FRA)

– F.C. Nantes (FRA) Johan Mojica – R.C.D. Mallorca (ESP)

– R.C.D. Mallorca (ESP) Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

– Bologna F.C. (ITA) Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

Mediocampistas

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

– River Plate (ARG) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

– Rosario Central (ARG) Juan C. Portilla – Athletico Paranaense (BRA)

– Athletico Paranaense (BRA) Juan F. Quintero – River Plate (ARG)

– River Plate (ARG) Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

– Racing de Santander (ESP) Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

– Crystal Palace (ENG) Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

– Flamengo (BRA) Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

– S.L. Benfica (POR) Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

– S.E. Palmeiras (BRA) James Rodríguez – Minnesota United (USA)

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