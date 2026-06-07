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Perú va por la revancha: Bicolor enfrenta en amistoso a España al que nunca le pudo ganar

La Selección Peruana enfrentará nuevamente a España con el objetivo de conseguir su primer resultado positivo ante la "Roja" tras tres derrotas consecutivas.

Redacción Líbero
Michel Salgado en un careo con Martín Hidalgo en el amistoso del 2004.
Michel Salgado en un careo con Martín Hidalgo en el amistoso del 2004. | Selección Peruana | Líbero
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La Selección Peruana y España vuelven a encontrarse en el escenario internacional esta lunes en México. Aunque no es una rivalidad frecuente, ambos seleccionados cuentan con un historial que registra tres enfrentamientos previos, todos con victoria para la escuadra europea.

La selección peruana enfrentará a la española en México por la fecha FIFA.

PUEDES VER: Alineaciones Perú vs España: el potente once de Mano Menezes para ganar su segundo partido

El primer duelo entre ambas selecciones se disputó el 10 de julio de 1960 en el Estadio Nacional de Lima. Aquel día, España, liderada por figuras legendarias como Alfredo Di Stéfano y Luis Suárez, se impuso por 3-1 ante la Bicolor en un encuentro que quedó marcado en la historia.

Tuvieron que pasar más de cuatro décadas para que volvieran a cruzarse. El 18 de febrero de 2004, en Barcelona, la Roja derrotó nuevamente a Perú por 2-1. El descuento nacional fue obra de Nolberto Solano, una de las máximas figuras peruanas de aquella generación.

El tercer enfrentamiento se jugó el 31 de mayo de 2008 en Huelva. Una vez más, España se quedó con la victoria por 2-1. En aquella oportunidad, Hernán Rengifo anotó para la selección peruana, que dejó una buena imagen pese a la derrota.

Ahora, en 2026, ambas selecciones se verán las caras por cuarta vez. Perú buscará romper la hegemonía española y conseguir su primer resultado positivo ante una potencia mundial que históricamente ha sabido imponerse en este duelo.

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