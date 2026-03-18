Administrador de la 'U' tomó firme postura tras reclamo de Alianza por Reyna: "Firmamos un..."

Tras darse a conocer el reclamo de Alianza Lima a Belgrano de Córdoba por el traspaso de Bryan Reyna a Universitario de Deportes, el administrador del conjunto crema, Franco Velazco, se pronunció sobre esta situación en una reciente edición del programa L1 Max, mostrando una postura firme tras conocerse la información.

De acuerdo con Velazco, la negociación para realizar este préstamo se hizo directamente con el club argentino. Además, manifestó que el reclamo que hagan los blanquiazules no le preocupa, ya que ellos no tienen ninguna participación ni conversación con Alianza en este tema.

Franco Velazco tomó firme postura tras reclamo de Alianza Lima

Velazco explicó que todo el trámite para que el ‘Picante’ pueda vestir la camiseta crema se hizo directamente con Belgrano. Aunque señaló que, si Alianza tiene alguna relación con el club cordobés, eso no les incumbe a ellos.

"La relación es directa con Belgrano, al margen que Belgrano pueda tener relación contractual o comercial con Alianza, la verdad eso nos tiene sin cuidado; nuestra relación es únicamente y contractualmente con Belgrano”, empezó diciendo Velazco.

Además, explicó que se llegó a un acuerdo con la finalidad de que a fin de año se pueda realizar la posible compra del extremo.

“Firmamos un préstamo, se han firmado algunos hitos con Belgrano con relación a una posible compra a fin de año, por lo que en esta relación jurídica Alianza no ha participado y desconocemos la relación que tengan Alianza y Belgrano a puertas para dentro", sentenció.

¿Cuánto vale Bryan Reyna?

Actualmente, el jugador de 27 años tiene un valor de 1 millón de euros, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt. Cifra que desde su llegada a Argentina, ha ido disminuyendo por la poca participación que ha tenido.