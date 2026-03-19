Navarro no cierra las puertas a la partida de Pablo Guede de Alianza Lima: "Una salida..."

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, se refirió al futuro de Pablo Guede, quien está siendo pretendido por San Lorenzo. La continuidad del entrenador argentino ha generado expectativa en el mundo blanquiazul sobre su posible retorno al fútbol de su país natal. Desde La Victoria, tienen claros los planes con el estratega.

El director deportivo de Alianza Lima habló con respecto al futuro de Pablo Guede, quien es pretendido por San Lorenzo. En medio de los rumores y la confirmación del presidente de ‘Ciclón’, dio la cara para aclarar la situación del DT y descartó que se concrete de manera sencilla.

Franco Navarro revela su postura ante posible salida de Pablo Guede

De acuerdo a la información de Fernanda Huapaya, a Franco Navarro, actual director deportivo de Alianza Lima, no le ha llegado ninguna oferta económica por Pablo Guede. La autoridad blanquiazul aprovechó la situación para señalar que la cláusula del entrenador es alta y, en caso de darse su salida, no será gratis.

“Hoy consulté a Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo sobre situación de Pablo Guede: no ha tenido ninguna propuesta de ningún club hasta ahora. No existe cláusula a nombre propio ni para que se vaya gratis. El club que lo quiera tendrá que pagar una cláusula de salida alta”, señaló a través de sus redes sociales.

Es así como la institución íntima descarta completamente la salida de Pablo Guede a corto plazo. Recordemos que el DT argentino tiene contrato hasta 2026 y su vínculo está protegido con una decisión económica bastante significativa.

Pablo Guede tiene contrato hasta finales de 2026 con Alianza Lima.

¿Qué dijo el presidente de San Lorenzo sobre Pablo Guede?

En medio de los rumores de Pablo Guede siendo el próximo entrenador de San Lorenzo, el presidente del club argentino, Sergio Constantino, se pronunció al respecto. “Pablo Guede siempre es alguien que está presente como opciones entre los directores técnicos, porque dejó una muy buena imagen en el club, lo quieren los hinchas y nos gusta su forma de jugar”, sostuvo en Radio La Red.