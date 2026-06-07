¡Atención! Recientemente, un legislador republicano de tendencia conservadora ha presentado un proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos que propone reformar el programa de visas H-1B. Esta iniciativa incluye la eliminación de esta visa como vía para acceder a la residencia permanente en Estados Unidos. Aquí más detalles.

Alerta en EE. UU.: proyecto de ley busca eliminar esta visa como vía para la Green Card

El congresista Chip Roy presentó el 4 de junio del 2026 la Ley de Empleo para Trabajadores de Cuello Blanco en Estados Unidos, una iniciativa que también propone la eliminación del programa de capacitación práctica opcional (OPT), el cual permite a estudiantes extranjeros trabajar temporalmente en el país tras su graduación.

Proyecto de ley busca eliminar la visa H-1B como vía para la Green Card.

Según los informes de 'The Hindu' y otros portales internacionales, el secretario de Seguridad Nacional, Mullin, destacó que más de 200.000 solicitantes han pagado 100.000 dólares por visas H-1B, y señaló que, a lo largo de casi cuatro décadas, este tipo de visa ha sido mal utilizado, favoreciendo a empleadores que desplazan a trabajadores estadounidenses en campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en favor de mano de obra extranjera más económica.

“Es hora de acabar con este sistema de selección basado en la lotería y sustituirlo por uno que priorice el mérito, haga cumplir los estándares salariales reales y dé prioridad a los trabajadores estadounidenses de cuello blanco”, aseguró Roy, representante del distrito 21 de Texas.

La propuesta tiene el apoyo de organizaciones como US Tech Workers, el Immigration Accountability Project y la Federation for American Immigration Reform. Esta legislación se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias durante la administración de Trump, que incluyó restricciones y la imposición de tarifas elevadas para las solicitudes de visas H-1B.

¿Cuál es el objetivo de esta propuesta?

El proyecto de ley en cuestión no solo pone fin a una vía hacia la Green Card, sino que también propone cambios significativos en el funcionamiento del programa de visas H-1B. La nueva ley requeriría que los solicitantes de esta visa demuestren que mantienen una residencia en su país de origen y que no tienen la intención de abandonarla.

Esta medida contrasta con la política de “doble intención”, que permitía a los titulares de visas solicitar la residencia permanente mientras trabajaban en Estados Unidos. Además, la propuesta eliminaría las disposiciones que actualmente permiten a los beneficiarios de la visa H-1B extender su estatus mientras esperan la aprobación de su tarjeta de residencia permanente.