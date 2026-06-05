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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ya NO informará sobre las muertes de los ARRESTADOS recién liberados
ICE impactó en la comunidad inmigrante al dejar de divulgar información relacionada con las muertes de detenidos liberados recientemente.
Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) decidió eliminar una normativa que exigía a la agencia reportar las muertes de exdetenidos ocurridas en un plazo de 30 días tras su liberación de la custodia federal. Esta medida ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos, quienes consideran que la falta de transparencia podría perjudicar la rendición de cuentas en casos de fallecimientos relacionados con la detención. Aquí más detalles.
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Inmigrantes en EE. UU.: ICE ya no informará sobre las muertes de los arrestados recién liberados
ABC News y otros portales internacionales señalaron que la actual administración de Trump implementó en las últimas horas un nuevo cambio en la política de revisión de muertes de inmigrantes detenidos, lo que afecta las normativas establecidas durante el exmandato de Biden.
ICE ya NO informará sobre las muertes de los arrestados recién liberados.
Según los informes, esta nueva directriz instruye a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a dejar de monitorear los fallecimientos de personas que ya no se encuentran bajo su custodia, lo que ha generado preocupación entre legisladores y defensores de los derechos de los inmigrantes.
Al respecto, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional justificó la medida y afirmó que "el ICE no es responsable cuando una persona fallece semanas después de haber salido de su custodia". Desde el inicio del segundo mandato de Trump, se han registrado 49 muertes bajo custodia del ICE, lo que ha llevado a un análisis que revela que este periodo es el más letal para el sistema de detención federal en años, a excepción de 2020, cuando la pandemia de coronavirus impactó gravemente en las tasas de mortalidad.
Cabe precisar que la situación ha suscitado un escrutinio creciente sobre las condiciones de salud y seguridad en los centros de detención, como evidencian los informes que destacan las preocupaciones sobre las normas sanitarias en estas instalaciones.
¿Qué más dijo el portavoz de DHS?
El jueves 4 de junio, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicó a ABC News que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reafirmó su compromiso con la transparencia en relación con las muertes de personas detenidas.
No obstante, no se compartieron más detalles sobre esta medida, que ha ocasionado sorpresa en la comunidad inmigrante y entre los defensores.
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