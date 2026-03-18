Alianza Lima empató 0-0 en casa y llena de preocupación a todos sus hinchas

En estos momentos Alianza Lima solo tiene un objetivo en mente: salir campeón de la Liga 1 2026. Mientras los hinchas están totalmente concentrados en el Torneo Apertura, la institución blanquiazul sorprendió a todo el mundo luego de que su plantel igualara 0-0 en condición de local. Este resultado generó preocupación en pleno momento clave de la actual temporada.

Si bien la obligación de los íntimos es alzar el título de la Primera División del Perú, también quieren cosechar triunfos en todos los campeonatos que dispute. Por ello, el periodista Gerson Cuba anunció mediante sus redes sociales que recientemente el cuadro de Matute empató sin goles ante Unión Minas en un partido de preparación, aunque el equipo que lo enfrentó no fue el comandado por Pablo Guede sino un combinado de otras categorías.

“El equipo de Liga 3 y la Sub-18 de Alianza Lima disputaron un partido de práctica ante Unión Minas, club que compite en la Liga 2, en EGB. El encuentro terminó sin goles”, indicó el mencionado comunicador a través de su cuenta oficial de ‘X’, causando incertidumbre en los hinchas que esperan el ascenso de los blanquiazules a la Liga 2 para la próxima temporada.

Alianza Lima entrena para la Liga 3.

Como sabemos, la reserva de Alianza Lima competirá en la Liga 3 2026 buscando la promoción a la Segunda División del Perú y es algo que entusiasma a sus aficionados. El año pasado los íntimos llegaron hasta instancias definitivas, pero en cuartos de final perdió 2-1 con Estudiantil CNI de Iquitos y quedó eliminado.

¿Cuántos clubes juegan la Liga 1 2026?

Si bien todavía no comienza el torneo, ya se conoce el número de clubes que competirán por el ascenso de cara a la temporada 2026. Serán un total de 37 equipos: 31 de la Liga 3 pasada, 1 descendido de la Liga 2 del 2025, los 4 mejores elencos de la última Copa Perú, y el campeón del Torneo Juvenil Sub-18 2025 (Sporting Cristal).