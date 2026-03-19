Alianza Lima presenta nueva camiseta especial y luce el parche de 'campeón 2025'

Alianza Lima está enfocado en conseguir el título de la Liga 1, pero en medio de ello, también celebraron el campeonato del año anterior. Por este motivo, la institución presentó un nuevo diseño de la camiseta y lo anunciaron a través de sus redes sociales con el parche exclusivo de 'campeón 2025'. Se trata de una edición limitada.

Nueva camiseta de Alianza Lima para celebrar el título

La institución de Alianza Lima quiere destacar en todas las disciplinas; sin embargo, una de las que más alegrías le ha dado a la hinchada es el equipo femenino de fútbol, además del plantel de vóley. El plantel dirigido por José Letelier es uno de los más importantes a nivel nacional e internacional, por lo que amerita una gran celebración cada uno de sus títulos.

En las redes sociales se compartieron fotografías del diseño de la camiseta retro del equipo blanquiazul donde se destaca el parche de 'campeón 2025' en honor al bicampeonato del elenco. Con la frase “hermosas vistas” lo anunciaron a lo grande.

Nueva camiseta de Alianza Lima.

El equipo femenino de Alianza Lima fue campeón en el 2021, 2022, 2024 y 2025, lo que refleja la gran administración y dominio que tiene la institución a nivel nacional. Su auge también se trasladó a la Copa Libertadores, torneo que todavía no han podido ganar, pero en esta temporada lo tienen nuevamente como objetivo.

¿Cuándo juega Alianza Lima Femenino?

Alianza Lima es uno de los equipos que realizó su debut con una victoria en el Torneo Apertura, por lo que tuvo un inicio ideal. El próximo partido será contra Defensores el domingo 22 de marzo desde las 15.30 horas.