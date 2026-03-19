¿Por Velazco? Ferrari habló sin filtros tras reclamos de la 'U' y Alianza: "No eres buen dirigente"

La disputa en el Torneo Apertura 2026 se ha vuelto sumamente intensa y polémica luego de que Universitario y Alianza Lima se enfrenten en diversos reclamos presentados ante la Comisión Disciplinaria y el reciente caso de racismo en el Monumental. Ante ello, Jean Ferrari se pronunció y no dudó en enviar un duro mensaje a las directivas de ambos clubes, incluyendo a Franco Velazco.

Jean Ferrari habló sin filtros tras reclamos de Universitario y Alianza Lima

En medio de las disputas legales que afrontan Universitario y Alianza Lima, el director general de la FPF, Jean Ferrari, exigió que los clubes no se dejen manipular por el sentir del hincha, quienes suelen opinar de forma airosa en redes sociales.

En ese sentido, Ferrari envió un mensaje a los altos mandos de ambos clubes y señaló que si presentan reclamos o actúan a pedido de los hinchas “no son buenos dirigentes”, unas palabras que muchos aficionados interpretaron como una indirecta a Franco Velazco.

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“Todo lo que pase afuera siempre será eso, lo que pase afuera. Todo esto también forma parte de un folclore, donde los hinchas tienen opiniones porque hay redes y las redes aguantan todo. Pero eso no debe trasladarse a los dirigentes. Los dirigentes no pueden actuar en función de lo que el hincha indica u obliga, porque si no entonces no eres un buen dirigente", manifestó.

Del mismo modo, Jean Ferrari solicitó que la Liga 1 se reúna con ambos clubes para solucionar sus disputas. “Espero que pueda haber una mesa de diálogo y que el presidente de la liga uno se siente con ambos administradores y se pongan las cosas claras sobre la mesa”, expresó.

Jean Ferrari opinó sobre posibles sanciones al Monumental por racismo

Por otro lado, el exadministrador de Universitario pidió a las autoridades de la Liga 1 que impongan mano dura contra los casos de racismo que se han dado en las últimas fechas, aunque evitó mencionar directamente sobre el Monumental.

“A veces son situaciones que suceden y las autoridades, en este caso la liga, tienen que comenzar a poner mano dura. Lo digo en general porque las reglas están para cumplirse, las normas están para que se hagan respetar. No se trata de sacar ventaja para uno u otro, sino simplemente de involucrarse en la mejora del sistema”, aseveró.