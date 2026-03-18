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Administrador de Universitario asegura que reclamos de Alianza es para sacar ventaja: “Dejen de…”

"Les coloco el equipo de Liga 3 para ver si así se sienten cómodos con la ventaja", fueron parte de las palabras de Franco Velazco, quien se mostró incómodo con la situación que envuelve a la ‘U’.

Antonio Vidal
Franco Velazco habló sobre el reclamo de Alianza Lima. Foto: composición Líbero/L1 Max/Instagram
Franco Velazco habló sobre el reclamo de Alianza Lima. Foto: composición Líbero/L1 Max/Instagram
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En una reciente edición del programa 'L1 Max' se tuvo como entrevista a Franco Velazco, quien habló sobre los diversos temas que rodean a Universitario de Deportes, sobre todo tras el reclamo de Alianza Lima. En la conversación, el administrador crema se mostró muy incómodo con la situación y no dudó en señalar que los blanquiazules quieren sacar ventaja en la parte administrativa.

En sus palabras no dudó en recordar lo que pasó la periodista Talía Azcárate, manifestando que cuando la comunicadora publicó vía redes sociales que estaba siendo amenazada por hinchas íntimos, ellos no se pronunciaron, señalando que no lo hicieron debido a que no iban a afectar a la ‘U’.

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Administrador de Universitario asegura que reclamos de Alianza son para sacar ventaja

“Se entiende respecto a determinadas conductas de algunos clubes de querer sacar ventaja en la parte administrativa y no en el campo de juego, porque si no la gente de Alianza hubiera sacado un comunicado cuando la periodista Talia Azcárate fue ofendida por ese club, pero claro, como no hay ventaja deportiva, como no se va a afectar al club rival, porque no se va a afectar al posible tetracampeón, ahí no hay comunicado”, empezó diciendo Velazco.

“Como ahora sí hay que cerrar estadio, para jugar sin público y sacar ventaja deportiva, mejor nos sentamos de Alianza, les coloco el equipo de Liga 3 para ver si así se sienten cómodos con la ventaja, pero que dejen de molestar”, complementó el administrador crema.

Próximo partido de Universitario

Universitario deberá pensar en lo que será su partido en Cutervo, cuando se enfrente a Comerciantes Unidos por la fecha siete del Torneo Apertura de la Liga 1. Este encuentro se podrá seguir desde la 1:15 p.m. (hora peruana) y se jugará el sábado 21.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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