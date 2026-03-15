Reconocido periodista arremete contra administrador de Universitario: “¿Por qué no…?

Parece ser que las recientes declaraciones del administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, no cayeron bien en algunos sectores. Tras el último partido entre la ‘U’ y UTC por el Torneo Apertura, Velazco dio detalles de lo ocurrido casi al finalizar el encuentro, cuando se denunciaron supuestos cánticos racistas contra uno de los jugadores del cuadro visitante. De acuerdo con el dirigente, la tribuna sur estaba pidiendo que el ‘Tunche’ Rivera se haga cargo del penal.

En este contexto, el reconocido periodista y narrador deportivo Elejalder Godos, vía redes sociales, cuestionó la actitud de Velazco, manifestando que sus declaraciones no le hacen bien al cuadro crema y señalando que debería mantenerse callado, pero que le gusta la “peliculina”.

Reconocido periodista critica a Franco Velazco

Vía redes sociales, Godos cuestionó la actitud del administrador de la ‘U’, señalando que callado ayudaría más a la institución.

“Dr. Franco Velazco, ¿por qué no se calla? Con la boca cerrada ayuda más a Universitario. Le encanta, aloca, fascina y ruletea la peliculina... Avanza Perú”, escribió vía X, el periodista.

Godos se refirió a Franco Velazco. Foto: X

¿Qué había dicho Franco Velazco?

Finalizado el encuentro, Velazco se pronunció para las cámaras de L1 Max donde señaló que la tribuna gritaba Tunche, para que él patee el penal. Es en ese momento que uno de los jugadores de UTC se le acercó al árbitro para decirle que estaban diciendo comentarios racistas.

"Lo que me cuenta Alex Valera es que, a la hora de patear el penal, la tribuna pide al Tunche, y repite varias veces Tunche, Tunche, Tunche, que patee el Tunche", empezó Franco Velazco.

"Y en ese momento, uno de los jugadores de UTC se le acerca al árbitro y le dice: mira, me están diciendo un término racista. Valera se le acerca y le dice: no, están diciendo esto. Entonces, el árbitro, simplemente, por el dicho de un jugador de UTC, inicia el protocolo contra el racismo", complementó.

"El árbitro no escucha nada. El jugador de UTC le hace saber", finalizó.