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Judo peruano gana 14 medallas en la Copa Panamericana de Cadetes

Nuestros deportistas lograron una medalla de oro, cuatro de plata y nueve de bronce en el evento que se realiza en la Videna y donde participan judocas de 15 países de América.

    Redacción Líbero
    Judo peruano gana 14 medallas en la Copa Panamericana de Cadetes
    Judo peruano gana 14 medallas en la Copa Panamericana de Cadetes | Foto: IPD
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    Premio al esfuerzo. Nuestras jóvenes promesas del judo nacional (entre 15 y 17 años) conquistaron 14 medallas en el inicio de la Copa Panamericana de Judo Lima 2026, categoría cadetes, que se desarrolló en los tatamis del Polideportivo 3 de la Villa Deportiva Nacional, en San Luis, bajo la organización de la Federación Deportiva Peruana de Judo, que preside la sensei María Martínez Murciego, y con la participación de alrededor de un centenar de judocas de 15 países, como Estados Unidos, Argentina, Canadá, México, Perú, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Chile y Panamá, entre otros.

    El Team de Judo Perú ganó una medalla de oro con Ashlee López en -40 kg, cuatro de plata con Yesus Perea en -66 kg (hizo un gran combate ante el top #1 canadiense Anes Mati), Ruth Villanueva en -44 kg, Luciana de la Cuba en -63 kg y Samickay Córdova en +70 kg. También logró nueve preseas de bronce con Piero Herrera (-60 kg), André Zegarra (-66 kg), Santiago León (-55 kg), Akira Vargas (-44 kg), Silvana Donayre (-57 kg), Miguel Revilla (-73 kg), Axel Díaz (-81 kg), Marco Tirado (-90 kg) y Alberto Murguía en +90 kg.

    Foto: IPD.

    Judo peruano gana 14 medallas en la Copa Panamericana de Cadetes

    Perú se ubicó en el cuarto lugar en el medallero general, después de Argentina, que totalizó 11 medallas (cinco de oro, tres de plata y tres de bronce); Canadá (cinco de oro) y Chile, con dos de oro, tres de plata y tres de bronce. "Esta medalla es producto del esfuerzo y sacrificio en los entrenamientos. Fue una pelea dura, exigente y que me ayudará a seguir mejorando, no en vano el rival canadiense es top #1 a nivel mundial", palabras del medallista peruano Yesus Perea.

    "Aquí estamos disfrutando de estos emocionantes combates y vemos a los peruanos avanzando como Mieres, Silvana Donayre, Yesus. El nivel está buenísimo y ya los países de América se están involucrando mucho en las categorías cadetes y junior. Lo que antes no se veía y muchos están invirtiendo y parte de esa inversión está en este evento de ese nivel", sostuvo la presidenta de la FDPJ, María Martínez, durante la primera gran jornada de judo panamericano en la Videna.

    El Tour Lima 2026 continúa este domingo 31 con la Copa Panamericana Junior, a partir de las 10.00 horas con los combates eliminatorios y desde las 15.30 horas con la ronda por medallas, donde Hilary Lam, top 9, será una de las principales cartas de medalla para el Team Perú.

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