Ignacio Buse no disputará el ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch tras inesperados cambios en su calendario

Luego de su reciente participación en Roland Garros, Ignacio Buse ya se encuentra preparado para los nuevos desafíos que afrontará de cara a las siguientes semanas. Pues se conoció parte de su calendario, que servirá como parte de su preparación para Wimbledon, el tercer Grand Slam del año.

De acuerdo con el periodista Jorge Valencia, mediante sus redes sociales, el tenista peruano no disputará el ATP 250 de 's-Hertogenbosch, torneo neerlandés que abre la temporada sobre hierba para muchos jugadores del circuito. Esta decisión ha sorprendido a muchos. Sin embargo, esta medida responde a una planificación para gestionar las cargas físicas con el objetivo de llegar en las mejores condiciones para sus compromisos.

Próximos partidos de Ignacio Buse

De acuerdo con el mencionado periodista, el peruano tendría pensado competir durante la semana del 8 al 14 de junio y su destino sería el ATP 250 de Stuttgart. No obstante, Valencia explicó que se necesitan varias bajas para acceder directamente al cuadro principal, por lo que su presencia en Alemania todavía no está garantizada.

En caso de no conseguir su lugar en Stuttgart, su agenda continuará abierta, pues durante la semana del 15 al 21 de junio se encuentra cerca de integrar los cuadros principales de los ATP 500 de Queen’s y Halle, dos de los torneos más prestigiosos de la gira previa a Wimbledon. Sin embargo, si no clasifica directamente a alguno de estos dos torneos, Buse podrá disputar la fase clasificatoria de Queen’s para intentar asegurar su presencia en un certamen de alto nivel.

Después, entre el 22 y el 28 de junio, Buse tiene previsto competir en el ATP 250 de Mallorca, en territorio español, donde tiene grandes posibilidades de partir como cabeza de serie, lo que le permitiría acceder a un cuadro más favorable y tener la oportunidad de sumar puntos importantes antes de trasladarse a Londres para disputar Wimbledon.

Video: Jorge Valencia