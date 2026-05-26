Ignacio Buse dejó en shock tras revelar qué profesión pudo seguir en lugar del tenis: "Quería ser..."

¡El nombre de Ignacio Buse sigue dando de qué hablar! El tenista continúa siendo foco de atención luego de proclamarse campeón del ATP 500 de Hamburgo. El deportista peruano brindó una breve entrevista para Bci Seguros ChileOpen, donde contó más detalles sobre su carrera en este deporte y también sobre su vida personal.

Durante la conversación, al tenista se le consultó sobre la relación que tiene con el reconocido chef Gastón Acurio, de quien es sobrino. Ante ello, Buse no dudó en elogiarlo y declarar que lo tiene como un referente en la gastronomía. Además, reveló que uno de sus sueños también era convertirse en un cocinero reconocido.

“Oye, Ignacio, tú eres Ignacio Buse Acurio. [Sí]. Y por ahí leí que, bueno, tú eres sobrino de Gastón Acurio, un reconocidísimo chef a nivel mundial, no solamente en Perú. La verdad es que acá en Chile todos lo conocemos, yo creo que en el mundo entero. Y por ahí leí que alguna vez tuviste ganas de ser chef”, empezó preguntando la entrevistadora.

“A ver, sí. Es que yo lo tenía a él como un gran referente y lo tengo hoy por hoy como referente. Y claro, al final yo era el sobrino menor de todos. Entonces veía y decía: “Yo quiero ser chef”. Y mi mamá venía y decía: “Sí, pero sabes que la vida del chef es una vida muy sacrificada”. Y yo igualmente sabía que, en el fondo, quería ser tenista y que lo de chef, y bueno. Hoy por hoy cocino”, fue la contestación del top 31 del ranking mundial de tenis.

Ignacio Buse se corona campeón del ATP 500

Tras coronarse campeón, el tenista dedicó unas emotivas palabras al Perú, donde agradeció todo el apoyo de sus seguidores en nuestro país.

"A toda la gente de Perú. Veo muchas banderas, muchas camisetas blanco y rojo. Me emociona muchísimo. Cómo extraño Perú. Quiero estar en Perú ya. Esto sigue, que el sueño continúe. ¡Arriba Perú siempre! ¡Viva Perú!", expresó nuestro compatriota.