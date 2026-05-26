¡Se queda! Universitario hizo oficial la renovación de figura del primer equipo: "Permanecerá"

Universitario de Deportes quiere ser claro protagonista en todas las disciplinas que tiene por delante. Teniendo el sello de tricampeón de la Liga 1, los cremas buscan a como de lugar seguir en lo más alto del fútbol peruano. Sin embargo, su elenco de vóley no lo deja atrás y ahora anuncia la renovación de una figura que quiere conseguir grandes objetivos con la institución merengue.

Universitario anuncia renovación de su figura del primer equipo

Nos referimos a Karla Ortiz, voleibolista peruana de 34 años con mucha experiencia en la Liga Peruana de Vóley y en clubes del exterior. Ahora, dado su rendimiento a lo largo de la última temporada, la directiva de las Pumas tomó la decisión de ofrecerle un contrato de renovación decidió renovarle el contrato para mantenerla en el proyecto deportivo de la edición 2026-27.

A través de las redes sociales de la escuadra crema, se confirmó que Ortiz se mantendrá durante una temporada en el plantel. Se espera que, conforme pasen los días, surjan más novedades en la institución de las Pumas, que busca mejorar su campaña pasada, en la que quedó en el tercer lugar del certamen.

“¡POTENCIA CONFIRMADA EN NUESTRO ATAQUE! Karla Ortiz permanecerá vistiendo la crema de nuestras Pumas para la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley. ¡A dejarlo todo como siempre, Karla! Pumas con garra“, se lee en la publicación de Universitario de Deportes.

Karla Ortiz se queda defendiendo la camiseta de Universitario de Deportes.

¿En qué equipos jugó Karla Ortiz?

Divino Maestro (Perú)

Neve Shaanan Haifa (Israel)

CD Boston College Voleibol (Chile)

Cristal - Bancoper (Perú)

Maccabi XT Haifa (Israel)

Regatas Lima (Perú)

Universitario de Deportes (Perú)

Fichajes de Universitario Vóley 2026-27

ALTAS

Sarah Evaristo

Ingrid Herrada

RENOVACIONES

Karla Ortiz

SALIDAS

Coraima Gómez

Zaira Manzo

Angélica Malinverno

Alexandra Machado

María Paula Rodríguez

Mara Leao

Elis Bento

RUMORES