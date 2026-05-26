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¡Se queda! Universitario hizo oficial la renovación de figura del primer equipo: "Permanecerá"

Euforia en la afición de Universitario de Deportes al confirmarse que una pieza clave del primer equipo acaba de firmar su contrato de renovación.

Diego Medina
Universitario anuncia renovación de pieza clave del primer equipo.
Universitario anuncia renovación de pieza clave del primer equipo. | Foto: Composición LÍBERO.
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Universitario de Deportes quiere ser claro protagonista en todas las disciplinas que tiene por delante. Teniendo el sello de tricampeón de la Liga 1, los cremas buscan a como de lugar seguir en lo más alto del fútbol peruano. Sin embargo, su elenco de vóley no lo deja atrás y ahora anuncia la renovación de una figura que quiere conseguir grandes objetivos con la institución merengue.

Universitario confirmó salida de integrante del primer equipo.

PUEDES VER: Universitario de Deportes sorprende y confirma salida de pieza clave: "Éxitos por siempre"

Universitario anuncia renovación de su figura del primer equipo

Nos referimos a Karla Ortiz, voleibolista peruana de 34 años con mucha experiencia en la Liga Peruana de Vóley y en clubes del exterior. Ahora, dado su rendimiento a lo largo de la última temporada, la directiva de las Pumas tomó la decisión de ofrecerle un contrato de renovación decidió renovarle el contrato para mantenerla en el proyecto deportivo de la edición 2026-27.

A través de las redes sociales de la escuadra crema, se confirmó que Ortiz se mantendrá durante una temporada en el plantel. Se espera que, conforme pasen los días, surjan más novedades en la institución de las Pumas, que busca mejorar su campaña pasada, en la que quedó en el tercer lugar del certamen.

“¡POTENCIA CONFIRMADA EN NUESTRO ATAQUE! Karla Ortiz permanecerá vistiendo la crema de nuestras Pumas para la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley. ¡A dejarlo todo como siempre, Karla! Pumas con garra“, se lee en la publicación de Universitario de Deportes.

Universitario

Karla Ortiz se queda defendiendo la camiseta de Universitario de Deportes.

¿En qué equipos jugó Karla Ortiz?

  • Divino Maestro (Perú)
  • Neve Shaanan Haifa (Israel)
  • CD Boston College Voleibol (Chile)
  • Cristal - Bancoper (Perú)
  • Maccabi XT Haifa (Israel)
  • Regatas Lima (Perú)
  • Universitario de Deportes (Perú)

Fichajes de Universitario Vóley 2026-27

ALTAS

  • Sarah Evaristo
  • Ingrid Herrada

RENOVACIONES

  • Karla Ortiz

SALIDAS

  • Coraima Gómez
  • Zaira Manzo
  • Angélica Malinverno
  • Alexandra Machado
  • María Paula Rodríguez
  • Mara Leao
  • Elis Bento

RUMORES

  • Fátima Villafuerte (salida)
  • Aixa Vigil (fichaje)
  • Maricarmen Guerrero (fichaje)
  • Ivonne Montaño (fichaje)
  • Claudio Palza (fichaje)
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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