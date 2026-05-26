El mercado de fichajes de la Liga 1 2026 empieza a moverse y uno de los nombres que ha estado en el centro de los rumores es Alessandro Burlamaqui. El volante blanquiazul, que llegó a mitad del año pasado y firmó un buen segundo semestre en 2025, ha visto reducir drásticamente sus minutos esta temporada bajo la dirección técnica de Pablo Guede, quien apenas lo ha considerado como pieza de recambio en la campaña del Torneo Apertura, en la que los íntimos fueron campeones.

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Ante esta falta de continuidad, en las últimas semanas se especuló con insistencia con la posibilidad de que el mediocampista de primera línea —destacado por su buena salida con el balón— buscara nuevos horizontes mediante una cesión a otro club para el Torneo Clausura. Sin embargo, la información real sobre su situación contractual dista mucho de los rumores de pasillo.

El periodista José Varela se encargó de disipar las dudas y revelar el panorama actual del jugador en el programa 'Modo Fútbol' de Linkeados. "Me dicen que no se sabe nada (sobre una salida), absolutamente nada de Burlamaqui. Por lo tanto, él tiene contrato", aclaró el comunicador, y echó por tierra cualquier versión sobre una salida inminente o negociaciones avanzadas fuera de La Victoria.

En esa misma línea, el cronista deportivo confirmó de manera tajante que ninguna de las partes está impulsando una transferencia o préstamo para el segundo semestre del año. "Desde Alianza Lima no se busca una cesión, y desde el lado del jugador tampoco están interesados en buscarle algo para que tenga más minutos. Hoy está mentalizado en lo que viene", enfatizó.

De esta manera, queda descartado, por el momento, que el volante vaya a dejar la institución íntima en el corto plazo. A pesar de no gozar del protagonismo deseado en la primera parte de la Liga 1 2026, Burlamaqui se quedará a pelear un puesto en el plantel de Guede de cara a los objetivos del Clausura. Su contrato con el club se extiende hasta 2027.

Pedro Aquino es la única baja confirmada de Alianza Lima para el Clausura.

Se sabe que la única baja confirmada que tendrá el cuadro íntimo para el Torneo Clausura es Pedro Aquino. El volante nacional culmina su préstamo de un año a mitad de este 2026, por lo que deberá armar las maletas y regresar a Santos Laguna de México, club dueño de su carta pase.