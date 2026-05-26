¿Celebra Alianza? Marcó cinco goles con los blanquiazules y ahora jugará el Mundial 2026 con su país

Falta poco para vivir el Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Poco a poco, cada una de las selecciones comienza a dar su lista de convocados para orgullo de sus seguidores. Por ello, ahora se confirmó que un ex Alianza Lima, que marcó cinco goles con camiseta blanquiazul, fue llamado por su país para el magno certamen de la FIFA.

Selección convocó a exjugador de Alianza Lima

Se trata de Cecilio Waterman, atacante panameño que llegó a Alianza Lima en la temporada 2024. Durante su estadía en tienda íntima, logró convertir cinco anotaciones, que se dieron únicamente en el Torneo Apertura. Afrontó un total de 19 partidos con camiseta blanquiazul entre Liga 1 y Copa Libertadores, pero no logró consolidarse en el plantel victoriano.

Cecilio Waterman jugó en Alianza Lima durante la temporada 2024.

Ahora, luego de su gran momento en Coquimbo Unido de Chile durante la temporada 2025, sumado a la continuidad que muestra con Universidad de Concepción, la selección de Panamá lo incluyó dentro de la lista de 26 convocados para afrontar el Mundial 2026. Esta nación centroamericana se ubica en el grupo L de la Copa del Mundo junto a escuadras como Inglaterra, Croacia y Ghana.

De esta manera, el delantero de 35 años afrontará su primera Copa del Mundo en lo que va de su carrera profesional. Una grata noticia para el ex Alianza Lima, que logró sostener su buen nivel en los diversos clubes por los que pasó tras su salida de la Liga 1.

Lista de convocados de la selección de Panamá para el Mundial 2026.

Jugadores de Liga 1 fueron llamados por Panamá para la Copa del Mundo 2026

Además de Cecilio Waterman, también se puede destacar a otro ex Alianza Lima, como Jiovany Ramos. El defensa de 29 años jugó en Independiente de Panamá y Academia Puerto Cabello tras su salida de tienda blanquiazul. Ahora espera tener minutos en su primer Mundial para orgullo personal.

Del mismo modo, se debe destacar a Alberto Quintero, futbolista con pasado en Universitario de Deportes. Si bien el popular Chiquitín fue convocado por Panamá para el Mundial Rusia 2018, no logró jugar ni un partido por una lesión que lo dejó fuera en la antesala de la Copa del Mundo. Ahora llega en un buen presente a sus 38 años y espera debutar, como siempre lo deseó, desde años atrás.