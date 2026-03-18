L1 MAX reveló imágenes exclusivas en plena acusación de racismo en el Monumental

Michael Espinoza indicó en su informe que un grupo de hinchas de Universitario, que estaban en la tribuna sur del Estadio Monumental, realizaron actos racistas. L1 MAX, en su programa L1 Radio, compartió vídeos exclusivos a ras de cancha para mostrar qué pasó con el árbitro, Ángelo Campos y Piero Serra.

En el vídeo a ras de cancha, se puede escuchar cuando Ángelo Campos le dice al árbitro que hinchas cremas están gritando: ‘Uh-uh’, Serra también está en la conversación. Espinoza indica que “ahora sí (puede escuchar los insultos racistas)”.

En ese momento, el árbitro activó el protocolo antirracismo y Valera le preguntó a Campos qué pasó. El portero de UTC le indicó al delantero lo siguiente: “Dicen uh, uh, uh, no seas malo”.

Calcaterra se acerca a la tribuna sur y pidió tranquilidad. El José Rivera también solicitó a los hinchas que se tranquilicen. En ese instante, los fanáticos empezaron a gritar: “Tunche, tunche”.

En el vídeo no se escucha un insulto racista. En L1 MAX señalaron que el material audiovisual no fue editado. Por ahora, la Comisión Disciplinaria tiene que llevar a cabo la investigación respectiva para tomar una posición.

Universitario niega hechos racistas en el Monumental

Universitario tiene lista su defensa tras el informe de Michael Espinoza. Los cremas aseguran que cuentan con varios vídeos, de la tribuna sur, donde no se aprecia un insulto o gesto racista, como señalan Campos, Serra y el árbitro. En las próximas horas, la ‘U’ emitirá un comunicado para mostrar su postura ante los hechos.

El informe de Michael Espinoza confirmó acto de racismo

En su informe arbitral, Michael Espinoza indicó que, por solicitud de Ángelo Campos y Piero Serra, pudo comprobar que desde la tribuna Sur del Estadio Monumental realizaron sonidos onomatopéyicos de mono.

Informe de Michael Espinoza sobre Universitario vs UTC

“Procedí a mirar a dicho sector de la tribuna por pedido de ellos y, efectivamente, logré escuchar a un grupo de personas que gritaban… haciendo el sonido característico que hacen los monos”, expresó.