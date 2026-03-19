Definen futuro de Javier Rabanal en Universitario tras supuesta mala relación con futbolistas

Universitario de Deportes está experimentando un rendimiento regular, habiendo ganado solo 4 de los 7 encuentros disputados. Además, Javier Rabanal es señalado por los seguidores cremas como el principal responsable, tras mostrar su propuesta de juego. La situación del entrenador se complicó luego de que rumores revelaran que el técnico español tendría una mala relación con los futbolistas del plantel. En este contexto, Álvaro Barco fue consultado acerca de la continuidad del estratega , y su respuesta fue categórica.

Definen si Javier Rabanal continuará en Universitario tras presunta mala relación con futbolistas

En la conversación con 'Doble Punta', Barco fue consultado directamente sobre si Rabanal seguirá en Universitario luego de la supuesta mala relación que tendría el técnico con sus jugadores.

El director deportivo del equipo merengue afirmó que el técnico español cuenta con su total respaldo, ya que considera que 4 partidos no definen la continuidad o salida del mismo.

Además, Álvaro Barco descartó una mala relación de Javier Rabanal con los futbolistas de Universitario, afirmando que el entrenador y los futbolistas sí mantienen una buena comunicación y que con el tiempo mejorará.

Video: Horacio Zimmermann

"Inventaron una crisis que no existía, nosotros vamos a seguir firmes pensando que este proyecto puede durar lo máximo posible. La verdad que en 3 o 4 partidos me pareció exagerado en ese sentido. Nadie quiere que a Javier Rabanal lo inviten a los cumpleaños de los muchachos, pero sin duda que tiene una relación fantástica y cada vez que pasa el tiempo se consolida en ese sentido. Él es muy inteligente y sabe lo que se necesita para que por fuera tenga la mejor relación", afirmó.

Cabe afirmar que los fanáticos de Universitario de Deportes critican a Rabanal por no tener un rendimiento parecido al del antiguo entrenador, Jorge Fossati o Fabián Bustos, donde los planteamientos terminaban con contundentes goleadas en el Estadio Monumental y a veces conseguían victorias de visita.

Javier Rabanal en Universitario 2026

Javier Rabanal llegó a Universitario como el nuevo técnico que iba a reemplazar a Fossati. Desde su llegada hasta la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1, ha demostrado un rendimiento regular. En 7 partidos, el entrenador procedente de Independiente del Valle ha logrado 4 victorias, 2 empates y 1 derrota.