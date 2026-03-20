Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver Liga 1

Universitario afrontará un nuevo reto fuera de casa cuando visite a Comerciantes Unidos por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El compromiso está programado para este sábado 21 de marzo desde la 1.15 p. m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo y será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Sigue aquí todas las incidencias desde la antesala.

Universitario vs Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura 2026

Universitario llega con la obligación de sostener su buen momento. Tras imponerse 2-0 a UTC, el equipo logró calmar las críticas que habían surgido luego de la caída frente a Los Chankas en Andahuaylas. Ahora, el objetivo es claro: sumar nuevamente de a tres para no perderle pisada a los líderes o acercarse aún más a la cima antes del esperado clásico ante Alianza Lima.

Universitario buscará ganarle a Comerciantes Unidos.

En la previa del encuentro, el equipo de Javier Rabanal recibió la buena noticia sobre la suspensión del castigo para el entrenador. Además, Edison Flores regresa a la lista tras superar las molestias que lo aquejaron. Mientras que Héctor Fertoli no llega para este duelo, ni tampoco se dará el debut de Bryan Reyna.

Por su parte, Comerciantes Unidos ha mostrado argumentos sólidos en lo que va del campeonato. En su más reciente presentación, el cuadro cutervino dio el golpe como visitante al vencer 4-3 a FC Cajamarca, resultado que confirma que es un rival de cuidado en su casa.

En el antecedente más cercano entre ambos, por el Clausura 2025, Universitario se quedó con la victoria en el Estadio Monumental al imponerse 3-1. En aquel encuentro anotaron Aldo Corzo, Diego Churín y José Rivera, mientras que José Marina descontó para Comerciantes Unidos. Ahora, la historia será distinta, con los locales buscando revancha y los cremas intentando ratificar su superioridad reciente.

¿A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas ningún instante del partido de Universitario vs. Comerciantes Unidos, correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú:

México: 12.15 p. m.

Perú: 1.15 p. m.

Ecuador: 1.15 p. m.

Colombia: 1.15 p. m.

Bolivia: 2.15 p. m.

Venezuela: 2.15 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 2.15 p. m.

Argentina: 3.15 p. m.

Brasil: 3.15 p. m.

Uruguay: 3.15 p. m.

Paraguay: 3.15 p. m.

Chile: 3.15 p. m.

España: 7.15 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs. Comerciantes Unidos EN VIVO?

El partido entre Universitario vs. Comerciantes Unidos, por la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú, contará con la transmisión EN VIVO de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Cabe destacar que ese canal está incluido en operadores como Movistar TV, Best Cable, DirecTV, Claro TV y Win TV.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Comerciantes Unidos ONLINE por internet?

Canadá: Fanatiz

México: Fanatiz

Perú: Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max

Puerto Rico: Fanatiz USA

Estados Unidos: Fanatiz USA

Universitario vs. Comerciantes Unidos pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Comerciantes Unidos empate Universitario Betsson 5.20 3.25 1.75 Betano.pe 5.40 3.35 1.85 bet365 4.75 3.25 1.75 1xBet 5.03 3.20 1.78 CoolbetLATAM 5.30 3.12 1.78 DoradoBet 5.33 3.33 1.85

Universitario vs Comerciantes Unidos: últimos enfrentamientos

Universitario 3-1 Comerciantes Unidos | 18.07.25

Comerciantes Unidos 1-1 Universitario | 09.02.25

Comerciantes Unidos 0-2 Universitario | 29.09.24

Universitario 6-0 Comerciantes Unidos | 28.04.24

Universitario 2-0 Comerciantes Unidos | 25.11.18

¿Dónde juega Universitario vs Comerciantes Unidos?

El enfrentamiento tendrá por escenario el Estadio Juan Maldonado Gamarra, ubicado en Cutervo. Este recinto deportivo está operativo desde el año 2014 y tiene la capacidad de albergar a 12.000 personas.

Entradas Universitario vs Comerciantes Unidos:

Joinnus es la boletería virtual para la venta de entradas del partido, pero habrá disponibilidad en la boletería del Estadio Juan Maldonado Gamarra.