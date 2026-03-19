- Hoy:
- Partidos de hoy
- Grupo Universitario
- Grupo Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Grupo Cusco FC
- Cienciano vs FC Cajamarca
- ADT vs Melgar
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¿A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos y dónde ver partido por Liga 1?
Universitario visita a Comerciantes Unidos en Cutervo, este sábado 21 de marzo, en duelo por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Universitario y Comerciantes Unidos se enfrentan este sábado 21 de marzo, por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este cotejo promete mucha emoción y se jugará en el estadio Juan Maldonado Gamarra, en Cutervo. Conoce horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.
¿A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos?
- Perú, Colombia y Ecuador: 13:15
- Bolivia y Venezuela: 14:15
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:15
- México: 12:15
- Estados Unidos: 13:15 (Miami y Nueva York) y 10:15 (Los Ángeles)
- España: 19:15
¿Dónde ver Universitario vs Comerciantes Unidos?
El partido será transmitido por L1 MAX (ante Liga 1 MAX), canal que está disponible en diferentes operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV, entre otros. Además, puedes verlo ONLINE por las plataformas L1 MAX, Movistar TV App, Fanatiz, DGO, Zapping TV, entre otros.
¿En qué canal ver Universitario vs Comerciantes Unidos?
- Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
- DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
- Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD
- Best Cable: Canal 12
- Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping: Canal 32
Universitario vs Comerciantes Unidos: previa del partido
La ‘U’ necesita sumar su primera victoria como visitante, para no alejarse de Alianza Lima y Los Chankas, líderes del torneo y que esta jornada jugarán en condición de local.
Javier Rabanal no podrá contar con Jairo Concha y Williams Riveros, además también serán baja Héctor Fértoli y Sekou Gassama, quienes se viene recuperando de sendas lesiones.
Universitario espera sumar tres puntos en Cutervo.
Por su parte, las ‘Águilas cutervinas’ vienen cumpliendo una destacada campaña y ha ganado tres partidos. En su último duelo vencieron a FC Cajamarca como visitantes.
No olvides revisar tu agenda deportiva
