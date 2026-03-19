¿A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos y dónde ver partido por Liga 1?

Universitario visita a Comerciantes Unidos en Cutervo, este sábado 21 de marzo, en duelo por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Wilfredo Inostroza
Comerciantes Unidos recibe a Universitario en Cutervo
Comerciantes Unidos recibe a Universitario en Cutervo | Composición: Líbero
Universitario y Comerciantes Unidos se enfrentan este sábado 21 de marzo, por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este cotejo promete mucha emoción y se jugará en el estadio Juan Maldonado Gamarra, en Cutervo. Conoce horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.

¿A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 13:15
  • Bolivia y Venezuela: 14:15
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:15
  • México: 12:15
  • Estados Unidos: 13:15 (Miami y Nueva York) y 10:15 (Los Ángeles)
  • España: 19:15

¿Dónde ver Universitario vs Comerciantes Unidos?

El partido será transmitido por L1 MAX (ante Liga 1 MAX), canal que está disponible en diferentes operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV, entre otros. Además, puedes verlo ONLINE por las plataformas L1 MAX, Movistar TV App, Fanatiz, DGO, Zapping TV, entre otros.

¿En qué canal ver Universitario vs Comerciantes Unidos?

  • Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
  • DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
  • Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
  • Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD
  • Best Cable: Canal 12
  • Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD
  • Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD
  • Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: Canal 32

Universitario vs Comerciantes Unidos: previa del partido

La ‘U’ necesita sumar su primera victoria como visitante, para no alejarse de Alianza Lima y Los Chankas, líderes del torneo y que esta jornada jugarán en condición de local.

Javier Rabanal no podrá contar con Jairo Concha y Williams Riveros, además también serán baja Héctor Fértoli y Sekou Gassama, quienes se viene recuperando de sendas lesiones.

Universitario

Universitario espera sumar tres puntos en Cutervo.

Por su parte, las ‘Águilas cutervinas’ vienen cumpliendo una destacada campaña y ha ganado tres partidos. En su último duelo vencieron a FC Cajamarca como visitantes.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

