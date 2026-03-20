Alineación Universitario vs. C. Unidos: El sorprendente once de Rabanal para lograr el triunfo

Universitario visitará a Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. Los cremas están a tres puntos de los líderes de Los Chankas y Alianza Lima; por ello necesitan ganar en Cutervo. Por su parte, ‘Las Águilas Cutervinas' quieren demostrar que tienen un gran equipo para ser protagonistas del campeonato. Te presentamos el once que pueden presentar los entrenadores Javier Rabanal y Claudio Darío Biaggio.

Posible alineación de Universitario

Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Andy Polo, José Carabalí, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Miguel Silveira, Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Con la expulsión de Williams Riveros, Javier Rabanal tiene que meter mano en su saga defensiva. El entrenador de la ‘U’ apostará por Anderson Santamaría, un jugador que tiene salida limpia y está mejorando físicamente.

Universitario quiere los tres puntos en su visita a Comerciantes Unidos.

Edison Flores se recuperó de su lesión y fue convocado. ‘Orejas’ deberá esperar su oportunidad en el banco de suplentes. Otra de las novedades en el once es Miguel Silveira, quien dejó gratas sensaciones en el triunfo ante UTC.

Posible alineación de Comerciantes Unidos

Matías Cordova, Piero Guzmán, Flavio Alcedo, Juan Rodríguez, Alexis Cossio, Alexis Arias, Agustin Rodriguez da Luz, Josuee Herrera, Jeanca Olivares, Rodrigo Vilca y Maxi Pérez.

El ‘Pampa’ Biaggio habló sobre la importancia de enfrentar a Universitario y señaló que su equipo hizo un buen trabajo en la semana. Aseguró que los cremas tienen jugadores de jerarquía.

“Intentaremos hacer nuestro juego; nosotros tenemos que hacernos fuertes y ser inteligentes. La ‘U’ tiene jugadores de mucha jerarquía. La ciudad está conmocionada con la llegada de Universitario; la gente se está identificando con nuestros chicos, tenemos que darles una alegría”, expresó el DT de Comerciantes Unidos en L1 MAX.