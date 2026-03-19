Universitario vs. Deportes Tolima por Copa Libertadores: dónde juega, fecha, hora y canal

Universitario de Deportes iniciará la Copa Libertadores 2026 como visitante, viajando a Colombia para enfrentar a Deportes Tolima en la primera fecha del Grupo B del torneo internacional. A continuación, te informaremos sobre el lugar, la fecha, el horario y el canal donde podrás disfrutar de este emocionante partido.

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¿Dónde se jugará Universitario vs Deportes Tolima por Copa Libertadores?

El partido entre Universitario y Deportes Tolima se jugará en el Estadio Manuel Murillo, ubicado en la ciudad de Ibagué, en el departamento de Tolima, a 1165 m.s.n.m. El recinto tiene una capacidad para 30,000 espectadores.

¿En qué fecha disputará Universitario vs Deportes Tolima por Copa Libertadores?

Aún no está definida la fecha exacta del duelo entre Universitario de Deportes y Tolima; sin embargo, se conoció que el encuentro estará programado entre el 6 de abril y el 12 de abril de 2026.

Universitario anunció su grupo de Copa Libertadores 2026

¿A qué hora jugará Universitario vs Deportes Tolima por Copa Libertadores?

El horario del encuentro entre Universitario y Deportes Tolima no está confirmado, por lo tanto, aún se espera el anuncio oficial de CONMEBOL para conocer el fixture.

¿Dónde ver Universitario vs Deportes Tolima por Copa Libertadores?

Los canales que cuentan con los derechos de transmisión de los partidos de la Copa Libertadores 2026 son Fox Sports, Disney y ESPN para Latinoamérica.

Deportes Tolima se enfrentará a Universitario en la primera fecha de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Deportes Tolima: Previa del partido

Aunque el encuentro entre Universitario y Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026 está programado para la segunda semana de abril, ambas escuadras atraviesan un momento similar en sus respectivas ligas locales.

Mientras el equipo dirigido por Javier Rabanal se encuentra en el tercer puesto del Torneo Apertura de la Liga 1, a tan solo 3 puntos del líder, el equipo colombiano liderado por Lucas González ocupa el sexto lugar con 19 unidades, a 5 puntos del primer puesto.

Universitario tiene la ventaja de haber llegado hasta los octavos de final de la Libertadores 2025, mientras que Deportes Tolima quedó eliminado en la fase previa de la Fase de Grupos luego de perder ante otro club peruano, FBC Melgar.