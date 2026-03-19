¿Advertencia a Universitario? Presidente de la Conmebol dejó fuerte amenaza contra el racismo

Hace poco Universitario de Deportes fue acusado por actos de racismo en contra de Ángelo Campos, quien aseguró que durante el duelo de UTC ante la ‘U’ en el Estadio Monumental los hinchas merengues le hicieron sonidos de mono. En ese sentido, ahora Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, hizo una fuerte amenaza contra todos los clubes o aficionados que tengan este tipo de actitudes repudiables.

Durante la presentación del sorteo oficial de la Copa Libertadores 2026, que iniciará pronto la Fase de Grupos, el mandamás de la entidad de fútbol más importante del continente aprovechó para hablar sobre todo tipo de racismo que pueda presentarse en los diversos encuentros de la prestigiosa competición. Esto causó una gran cantidad de comentarios en redes sociales.

"Haremos todo lo posible por sancionar el racismo. Quiero informarles que este año vamos hacer lo que sea necesario para combatir la violencia dentro y fuera del estadio”, indicó Alejandro Domínguez, asegurando que harán todo lo posible para abolir este tipo de actos tanto verbales como físicos. Recordemos que la sanción correspondiente puede ser el cierre temporal del estadio o jugar sin público una cierta cantidad de partidos.

¿Sancionarán a Universitario?

De momento la Comisión Disciplinaria de la FPF no se ha pronunciado respecto a las acusaciones de Ángelo Campos en contra de los hinchas de Universitario de Deportes. Muchos creyeron que su castigo sería jugar a puertas cerradas el clásico ante Alianza Lima, pero todo apunta a que el Estadio Monumental estará repleto para aquel encuentro.

Incluso, recientemente la ‘U’ precisó mediante sus redes sociales que ya se han vendido un total de 45 mil entradas para el duelo por la Liga 1 2026, por lo que al parecer no habrá sanción contra los merengues o al menos no de cara al compromiso más importante y vibrante del fútbol peruano.