Sekou Gassama recibió noticia sobre la convocatoria de Senegal para enfrentar a Perú: "Aquí..."

El delantero de Universitario de Deportes, Sekou Gassama, recibió una noticia respecto a la lista de convocados que emitió recientemente Senegal. Como sabemos, los ‘Leones’ enfrentarán a la selección peruana en un duelo amistoso por la fecha FIFA de marzo y presentarán la Copa Africana de Naciones (obtenida tras vencer a Marruecos) frente a todos sus hinchas en el Stade de France, situado en París.

Como sabemos, el potente atacante africano no ha podido marcar hasta el momento con la ‘U’ y apenas ha disputado un partido en la Liga 1 2026. Esto no ha caído bien en los aficionados merengues, quienes creen que por tercer año consecutivo la directiva no logró traer a un buen ‘9’ extranjero. Recordemos que al hispano-senegalés le preceden Diego Dorregaray y Diego Churín.

En medio de las críticas, y mientras se pone al 100% físicamente, Sekou Gassama recibió una fuerte noticia desde la selección de Senegal. Resulta que su director técnico, Aliou Cissé, emitió la lista de convocados para los partidos que tendrán ante Perú y Gambia en el presente mes de marzo, como preparación para lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2026 que inicia en junio. En ella, se ve claramente que el delantero de Universitario de Deportes no fue convocado.

Los convocados de Senegal.

Lamentablemente para el atacante crema, debido a que no cuenta con minutos y se encuentra en un torneo desconocido para muchos senegaleses, no fue tomado en cuenta por su selección de cara a los duelos amistosos. Por ello, se quedará en la ‘U’ alistándose para poder volver al terreno de juego muy pronto, e incluso quizá logre ver acción en el clásico frente a Alianza Lima.

Lista de convocados de Senegal

PORTEROS

Edouard Mendy

Mory Diaw

Yehvann Diouf

DEFENSAS

Kalidou Koulibaly

Moussa Niakhate

El Hadji Malick Diouf

Krepin Diatta

Mamadou Sarr

Ismail Jakobs

Antoine Mendy

Abdoulaye Seck

Nobel Mendy

MEDIOCAMPISTAS

Idrissa Gana Gueye

Lamine Camara

Habib Diarra

Pape Gueye

Pape Matar Sarr

Pathé Ciss

DELANTEROS