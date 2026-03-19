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Sekou Gassama recibió noticia sobre la convocatoria de Senegal para enfrentar a Perú: "Aquí..."
Sekou Gassama, delantero de Universitario, fue sorprendido por Senegal tras revelarse los convocados para el partido amistoso ante la selección peruana.
El delantero de Universitario de Deportes, Sekou Gassama, recibió una noticia respecto a la lista de convocados que emitió recientemente Senegal. Como sabemos, los ‘Leones’ enfrentarán a la selección peruana en un duelo amistoso por la fecha FIFA de marzo y presentarán la Copa Africana de Naciones (obtenida tras vencer a Marruecos) frente a todos sus hinchas en el Stade de France, situado en París.
Como sabemos, el potente atacante africano no ha podido marcar hasta el momento con la ‘U’ y apenas ha disputado un partido en la Liga 1 2026. Esto no ha caído bien en los aficionados merengues, quienes creen que por tercer año consecutivo la directiva no logró traer a un buen ‘9’ extranjero. Recordemos que al hispano-senegalés le preceden Diego Dorregaray y Diego Churín.
En medio de las críticas, y mientras se pone al 100% físicamente, Sekou Gassama recibió una fuerte noticia desde la selección de Senegal. Resulta que su director técnico, Aliou Cissé, emitió la lista de convocados para los partidos que tendrán ante Perú y Gambia en el presente mes de marzo, como preparación para lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2026 que inicia en junio. En ella, se ve claramente que el delantero de Universitario de Deportes no fue convocado.
Los convocados de Senegal.
Lamentablemente para el atacante crema, debido a que no cuenta con minutos y se encuentra en un torneo desconocido para muchos senegaleses, no fue tomado en cuenta por su selección de cara a los duelos amistosos. Por ello, se quedará en la ‘U’ alistándose para poder volver al terreno de juego muy pronto, e incluso quizá logre ver acción en el clásico frente a Alianza Lima.
Lista de convocados de Senegal
PORTEROS
- Edouard Mendy
- Mory Diaw
- Yehvann Diouf
DEFENSAS
- Kalidou Koulibaly
- Moussa Niakhate
- El Hadji Malick Diouf
- Krepin Diatta
- Mamadou Sarr
- Ismail Jakobs
- Antoine Mendy
- Abdoulaye Seck
- Nobel Mendy
MEDIOCAMPISTAS
- Idrissa Gana Gueye
- Lamine Camara
- Habib Diarra
- Pape Gueye
- Pape Matar Sarr
- Pathé Ciss
DELANTEROS
- Nicolas Jackson
- Ismaila Sarr
- Boulaye Dia
- Cherif Ndiaye
- Bamba Dieng
- Iliman Ndiaye
- Habib Diallo
- Ibrahim Mbaye
- Mamadou Diakhon
- Assane Diao
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