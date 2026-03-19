Prensa argentina minimiza a Universitario y lo quieren como rival de Boca Juniors: "Más débiles"

Boca Juniors vuelve a la Copa Libertadores después de haber quedado fuera de toda competencia internacional el año pasado. Ahora, la prensa argentina está especulando sobre los posibles rivales del ‘Xeneize’ y Universitario suena como uno de los más nombrados por el mundo del equipo dirigido por Claudio Úbeda.

A pocas horas de conocerse los grupos de la Copa Libertadores 2026, en Argentina están ilusionados con la participación de Boca Juniors, quien logró su regreso a la competición de la Conmebol. Ante la expectativa que se ha generado, uno de los rivales que podría tener Universitario sería el ‘Xeneize’.

Prensa argentina minimiza a Universitario y lo piden como rival de Boca

Luego de terminar con la fase de clasificación para saber qué equipos se integrarán a la Copa Libertadores, finalmente este jueves 19 de marzo se estará realizando el sorteo de la competición internacional. En medio de ello, periodistas de ESPN no dudaron al momento de señalar cuáles serían los equipos que les gustaría que Boca Juniors enfrente y Universitario de Deportes fue uno de los nombrados.

Durante la discusión de los panelistas de ESPN, lanzaron comentarios "Más accesible", "Viajes cortos" y "Más débiles". Esto en referencia a la posibilidad de integrar a Boca Juniors con Universitario, Coquimbo y Universidad Central.

(Video: ESPN)

¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores?

La ceremonia de la Copa Libertadores se realizará en Paraguay este jueves 19 de marzo desde las 18.00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay inicia a las 20.00 horas.

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo de la Copa Libertadores se podrá ver a nivel mundial y en América Latina se transmitirá a través de ESPN o también vía la plataforma digital de Disney+ o el canal de YouTube de la Conmebol Libertadores.