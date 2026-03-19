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Sorteo de la Copa Libertadores 2026

Prensa argentina minimiza a Universitario y lo quieren como rival de Boca Juniors: "Más débiles"

Universitario de Deportes estará compitiendo en fase de grupos de la Copa Libertadores tras clasificar de manera directa. En Argentina lo quieren como rival de Boca Juniors.

Jasmin Huaman
Prensa argentina dio dura opinión sobre Universitario de Deportes.
Prensa argentina dio dura opinión sobre Universitario de Deportes. | Foto: Composición Líbero
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Boca Juniors vuelve a la Copa Libertadores después de haber quedado fuera de toda competencia internacional el año pasado. Ahora, la prensa argentina está especulando sobre los posibles rivales del ‘Xeneize’ y Universitario suena como uno de los más nombrados por el mundo del equipo dirigido por Claudio Úbeda.

Grupo oficial de Universitario en la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026: fixture, partidos y rivales

A pocas horas de conocerse los grupos de la Copa Libertadores 2026, en Argentina están ilusionados con la participación de Boca Juniors, quien logró su regreso a la competición de la Conmebol. Ante la expectativa que se ha generado, uno de los rivales que podría tener Universitario sería el ‘Xeneize’.

Prensa argentina minimiza a Universitario y lo piden como rival de Boca

Luego de terminar con la fase de clasificación para saber qué equipos se integrarán a la Copa Libertadores, finalmente este jueves 19 de marzo se estará realizando el sorteo de la competición internacional. En medio de ello, periodistas de ESPN no dudaron al momento de señalar cuáles serían los equipos que les gustaría que Boca Juniors enfrente y Universitario de Deportes fue uno de los nombrados.

Durante la discusión de los panelistas de ESPN, lanzaron comentarios "Más accesible", "Viajes cortos" y "Más débiles". Esto en referencia a la posibilidad de integrar a Boca Juniors con Universitario, Coquimbo y Universidad Central.

(Video: ESPN)

¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores?

La ceremonia de la Copa Libertadores se realizará en Paraguay este jueves 19 de marzo desde las 18.00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay inicia a las 20.00 horas.

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo de la Copa Libertadores se podrá ver a nivel mundial y en América Latina se transmitirá a través de ESPN o también vía la plataforma digital de Disney+ o el canal de YouTube de la Conmebol Libertadores.

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Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

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