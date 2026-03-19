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Alianza Lima alista fuerte medida contra Franco Velazco de Universitario por difamación

La situación entre Franco Velazco y Alianza Lima no tiene tregua y ahora se dio a conocer que el club blanquiazul se buscará defender de manera legal.

Jasmin Huaman
Franco Velazco recibe advertencia legal de Alianza Lima.
Franco Velazco recibe advertencia legal de Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero
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Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, realizó comentarios inoportunos contra Alianza Lima y esto lo llevaría a una resolución de manera legal con una demanda por parte de la institución blanquiazul. Ambos clubes vienen compartiendo tensos momentos y que ahora los lleva a un nuevo conflicto inesperado.

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Alianza Lima se defiende de los comentarios de Franco Velazco

Se habló de una posible tregua entre las autoridades de Universitario y Alianza Lima, pero todo parece indicar que no se llegará a una solución. Ante ello, la dirigencia del equipo Íntimo optó por recurrir a la vía legal y tras las desafortunadas declaraciones de Franco Velazco en el programa Hablemos de MAX, se dio a conocer que recibirá una carta notarial.

“Alianza Lima enviaría hoy una carta notarial al administrador de Universitario, Franco Velazco, por presunta difamación tras las declaraciones brindadas ayer en su entrevista”, informó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales sobre este nuevo capítulo que parece no acabar.

Durante la entrevista con L1 MAX, Franco Velazco realizó diversos comentarios en referencia a Alianza Lima y el manejo administrativo que está teniendo en las últimas semanas. Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fue la mención que hizo sobre el caso de la periodista Talía Azcárate, quien aseguró haber sido víctima de amenazas de muerte por hinchas de La Victoria.

(Video: L1 MAX)

Entre otras cosas, también aseguró, en tono de burla, que Alianza Lima le habría mandado "una carta de felicitación por ganar en mesa" a Marruecos ante Senegal. Por lo visto, desde la institución blanquiazul no tomaron de la mejor manera sus palabras.

La postura de Alianza Lima está más que clara y las palabras de Franco Velazco han puesto nuevamente en evidencia la mala relación que hay entre ambos clubes en cuando al tema legal.

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Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

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