Pablo Guede y su nuevo experimento para reemplazar a Renzo Garcés: "Puso de central a..."

Renzo Garcés se encuentra lesionado y será baja en Alianza Lima para el partido ante Juan Pablo II, por lo que deberán buscarle reemplazo inmediatamente porque el duelo por el Torneo Apertura es esta semana. En ese sentido, Pablo Guede sorprendió al mundo entero debido a que hará un nuevo experimento al momento de ocupar la plaza que está dejando libre el central nacional.

Resulta que, según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez, el director técnico de los blanquiazules ya ha analizado a quién utilizará en reemplazo del hombre de la selección peruana. Lo sorpresivo es que sacará a alguien de su posición habitual para colocarlo como defensor central, volviendo a hacer lo que más le incomoda al hincha de La Victoria: ensayar en partidos oficiales.

“Puso a Marco Huamán de central junto con Antoni. A Advíncula por derecha y Carbajal por izquierda”, indicó la mencionada comunicadora deportiva. De esta forma, el ex Sport Huancayo asumirá por primera vez dicha posición y lo hará en el importante compromiso ante Juan Pablo II para seguir como líder de la Liga 1 2026 e ilusionarse con la obtención del título nacional a final de temporada.

Recordemos que Marco Huamán se había ido prestado a Cienciano a inicios de campaña, pero, producto de la salida inesperada de Miguel Trauco por la indisciplina que tuvo durante la pretemporada, Alianza Lima no tuvo otra opción mas que traer de vuelta al lateral izquierdo. Desde su retorno, el futbolista de 23 años únicamente ha brillado con camiseta blanquiazul.

¿Cuál es el valor de Marco Huamán?

Actualmente, Marco Huamán tiene un valor de 400 mil euros en el mercado de transferencias y es uno de los precios más altos en toda su carrera profesional. Sin embargo, no es la cotización más elevada que ha obtenido debido a que en el 2024 alcanzó los 450 mil euros. Si sigue destacando esta temporada, probablemente estos números vuelvan a alzarse antes de que termine el año.