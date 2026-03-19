Prensa chilena apunta contra Pablo Guede tras interés de San Lorenzo: "Pavez queda tirado"

A pocas semanas de haber iniciado el Torneo Apertura de la Liga 1, Alianza Lima se quedaría sin entrenador luego del interés que despertó San Lorenzo en el fichaje del experimentado estratega. Desde Argentina indican que su llegada al ‘Ciclón’ sería inminente y la prensa chilena ha reaccionado preocupada por lo que podría ocurrir con Pavez.

Si bien la temporada no inició de la mejor manera para Alianza Lima, lo cierto es que los mismos hinchas no esperaban su pronta salida, ya que tiene contrato hasta finales de 2026. El llamado de San Lorenzo le cambió todos los planes al elenco blanquiazul y Pablo Guede tendría todo bajo control para aceptar el reto de dirigir a la histórica institución argentina.

Prensa chilena se preocupa por Pavez ante posible salida de Pablo Guede

La llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima fue por un pedido exclusivo de Pablo Guede, quien anteriormente ya había dirigido al jugador chileno. En los últimos partidos demostró ser una pieza clave en su esquema, pero ahora el futuro del chileno podría correr riesgo a raíz de la llegada de un nuevo DT.

Bajo esa premisa, la prensa de Chile no dudó en apuntar contra Guede tras influir en su decisión de llegar al fútbol peruano. “Guede ‘arranca’ de Alianza y pone plata de su bolsillo para ir a San Lorenzo: Pavez queda tirado. Ahora Pavez sufre un inesperado golpe, debido a que el entrenador que le pidió que cambiará a Colo Colo por Alianza, Guede, se va casi arrancando del equipo de La Victoria”, indican en el portal RedGol.

En Chile apuntan contra Guede por llevar a Pavez a Alianza.

Esteban Pavez dejó Colo Colo a inicios de la temporada 2026 para unirse al plantel de Alianza Lima por pedido de Pablo Guede. Ahora, las cosas cambiaron y el entrenador dejaría La Victoria para unirse a San Lorenzo por 300 mil dólares aproximadamente.

¿Pablo Guede dirigirá partido contra Juan Pablo II?

Ante los rumores de su salida, los hinchas quieren saber si Pablo Guede estará en el banco en el partido que se jugará en Matute ante Juan Pablo II. El periodista Gonzalo Orellano de DSports Radio confirmó la presencia del argentino junto a su comando técnico. “Pablo Guede dirigirá a Alianza Lima este sábado ante Juan Pablo II”, indicó.