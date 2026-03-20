¿Farfán y Barcos juntos? el curioso video que ilusiona a los hinchas de Alianza: "¿Quieren ...?"

Se presentó el avance del próximo invitado de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en ‘Enfocados’. A través de redes sociales, el programa publicó un video con temática de piratas, lo que ha causado revuelo entre los hinchas de Alianza Lima, quienes lo relacionaron con Hernán Barcos.

Esto ha generado nostalgia entre los seguidores blanquiazules, quienes esperan que se concrete esta reunión, sobre todo para revivir viejas hazañas, como los campeonatos de la Liga 1 obtenidos en 2021 y 2022.

¿Hernán Barcos irá al programa de Jefferson Farfán?

En el video se puede ver a Guizasola vestido de pirata, haciendo alusión al capitán Jack Sparrow de la película 'Piratas del Caribe'. “¿Quieren show?, tomen show”, señala en el video. “Todos mis gatos todavía no están preparados”, se le escucha decir.

A esta publicación se le suma otra: en un video anunciado previamente, se puede ver una moneda de oro con la marca de un ‘pirata’, que muchos seguidores interpretaron como una alusión a Barcos, actual jugador de FC Cajamarca.

Video: Enfocados

Así presento Enfocados a su nuevo entrevistado. Foto: Enfocados

Redes sociales explotan tras anunció de Jefferson Farfán

La posible aparición de Hernán Barcos este fin de semana en Enfocados generó rápidamente reacciones en Instagram.

"Si es Barcos, habrá luz por todo el año. Dame luz!", "No me emocionen de esa forma con mi Pirata" y "¿El goleador del torneo?", fueron algunos de los comentarios de los seguidores del programa.

¿Cuándo se estrena el nuevo episodio de Enfocados?

Este episodio saldrá este domingo 22 de marzo y se estrenará desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Los hinchas blanquiazules esperan un reencuentros entre estas dos leyendas de Alianza Lima.

