- Hoy:
- Partidos de hoy
- Grupo Universitario
- Grupo Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Grupo Cusco FC
- Cienciano vs FC Cajamarca
- ADT vs Melgar
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¿Farfán y Barcos juntos? el curioso video que ilusiona a los hinchas de Alianza: "¿Quieren ...?"
Se publicó un video en redes sociales que ha despertado el interés de los hinchas blanquiazules sobre un posible reencuentro entre Farfán y Barcos. ¿De qué se trata? Te lo contamos aquí.
Se presentó el avance del próximo invitado de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en ‘Enfocados’. A través de redes sociales, el programa publicó un video con temática de piratas, lo que ha causado revuelo entre los hinchas de Alianza Lima, quienes lo relacionaron con Hernán Barcos.
Esto ha generado nostalgia entre los seguidores blanquiazules, quienes esperan que se concrete esta reunión, sobre todo para revivir viejas hazañas, como los campeonatos de la Liga 1 obtenidos en 2021 y 2022.
PUEDES VER: Vicepresidente de la FPF y su firme mensaje para Alianza y Universitario: "Tienen que..."
¿Hernán Barcos irá al programa de Jefferson Farfán?
En el video se puede ver a Guizasola vestido de pirata, haciendo alusión al capitán Jack Sparrow de la película 'Piratas del Caribe'. “¿Quieren show?, tomen show”, señala en el video. “Todos mis gatos todavía no están preparados”, se le escucha decir.
A esta publicación se le suma otra: en un video anunciado previamente, se puede ver una moneda de oro con la marca de un ‘pirata’, que muchos seguidores interpretaron como una alusión a Barcos, actual jugador de FC Cajamarca.
Video: Enfocados
Así presento Enfocados a su nuevo entrevistado. Foto: Enfocados
Redes sociales explotan tras anunció de Jefferson Farfán
La posible aparición de Hernán Barcos este fin de semana en Enfocados generó rápidamente reacciones en Instagram.
"Si es Barcos, habrá luz por todo el año. Dame luz!", "No me emocionen de esa forma con mi Pirata" y "¿El goleador del torneo?", fueron algunos de los comentarios de los seguidores del programa.
¿Cuándo se estrena el nuevo episodio de Enfocados?
Este episodio saldrá este domingo 22 de marzo y se estrenará desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Los hinchas blanquiazules esperan un reencuentros entre estas dos leyendas de Alianza Lima.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90