El Día del Padre en Estados Unidos se conmemora cada año el tercer domingo de junio. En 2026, esta celebración se llevará a cabo el 21 de junio, una fecha especial para honrar y reconocer la figura paterna en la vida de las familias. Esta festividad se ha convertido en una ocasión significativa para expresar gratitud y aprecio hacia los padres, quienes desempeñan un papel fundamental en la crianza y educación de sus hijos.

¿Cuándo se celebrará el Día del Padre en Estados Unidos, historia y más?

En Estados Unidos, el Día del Padre se celebra en una fecha variable, lo que a menudo genera cierta confusión entre la población. En 2026, esta conmemoración tendrá lugar el 21 de junio. Esta fecha permite rendir homenaje a la figura paterna y resaltar su importancia en el núcleo familiar.

¿Cuándo se celebrará del Día del Padre en Estados Unidos, historia y más?

Además, brinda a los hijos la oportunidad de expresar su agradecimiento y fortalecer los lazos familiares.

La primera celebración oficial se realizó el 19 de junio de 1910 en Spokane, Washington, gracias a la iniciativa de Sonora Smart Dodd, quien deseaba honrar a su padre, un veterano de la Guerra Civil, que la crio como padre soltero. Este día fue declarado feriado nacional permanente en 1972, cuando el presidente Richard Nixon firmó la ley que lo estableció.

¿Qué actividades se realizarán por el Día del Padre en Estados Unidos?

Las opciones más destacadas para celebrar el Día del Padre abarcan diversas actividades que se adaptan a distintos gustos: