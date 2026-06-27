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ALERTA MÁXIMA | Estados Unidos SUSPENDE diversas sanciones a Venezuela para facilitar ayuda tras terremotos
EE. UU. decidió flexibilizar las sanciones impuestas a Venezuela con el fin de facilitar la llegada de asistencia humanitaria tras los devastadores terremotos.
El Gobierno de Estados Unidos decidió suspender de manera temporal diversas sanciones económicas impuestas a Venezuela. Esta medida busca facilitar las labores de asistencia humanitaria en respuesta a los devastadores terremotos que han golpeado al país sudamericano. La acción se enmarca en un esfuerzo por aliviar la situación de emergencia que enfrentan las personas afectadas.
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EE. UU. suspende sanciones a Venezuela para facilitar ayuda tras terremotos
SANA SY y otros portales internacionales informaron recientemente que el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha autorizado que todas las transacciones relacionadas con la ayuda humanitaria en Venezuela se realicen sin restricciones hasta el 23 de octubre.
EE. UU. suspende sanciones a Venezuela para facilitar ayuda tras terremotos. | Foto SANA SY
Cabe precisar que esta decisión tiene como finalidad facilitar el envío de suministros y la asistencia internacional a las comunidades afectadas por los recientes sismos.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), ya han comenzado a llegar a Venezuela equipos de emergencia y ayuda provenientes de países como Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos. Asimismo, se planea el envío de nuevas misiones de asistencia desde naciones como Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, Qatar y España.
Desde 2019, Washington ha aplicado un extenso paquete de sanciones económicas contra Venezuela, con el propósito de ejercer presión sobre el entonces presidente Nicolás Maduro.
¿Cuál es la relación entre ambos países?
Las relaciones entre EE. UU. y Venezuela mostraron signos de mejora tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, según diversas fuentes. Sin embargo, la situación en el país sudamericano se ha complicado tras los terremotos de magnitudes 7,5 y 7,2 ocurridos este miércoles.
El último informe oficial señala que al menos 920 personas han perdido la vida, mientras las operaciones de búsqueda y rescate continúan en las zonas más devastadas por los sismos.
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