Recientemente, la Policía de Anchorage, en Estados Unidos, informó que el sujeto que perdió la vida por disparos la semana pasada, durante un incidente con un agente en un Walmart del sur de la ciudad, intentaba ocultar mercancía junto con una cómplice. ¿Qué más se sabe sobre esta última revelación?

Walmart: hombre fallecido a manos de un agente tenía una cómplice, según jefe de Policía

En una conferencia de prensa realizada este 25 de junio, el jefe de Policía de Anchorage, Sean Case, contó detalles sobre el incidente del 16 de junio. Según Case, tres oficiales, uno de ellos en entrenamiento, respondieron a una llamada de servicio en un Walmart cercano a Dimond Boulevard alrededor de las 10.30 p. m.

Walmart: hombre falleció a manos de un agente tenía y esto dijo el jefe de policía.

Según alaskapublic.org, los agentes ingresaron al establecimiento con la intención de localizar a dos personas que ocultaban mercancía. Al llegar, encontraron a una de ellas, Deandrea Robertson, de 33 años, en la oficina de prevención de pérdidas. Este hombre había escondido productos y contaba con una orden de arresto pendiente, lo que, según Case, podría haber constituido un delito menor de hurto.

Al intentar arrestar a Robertson, este trató de escapar hacia la puerta de seguridad, pero un empleado de Walmart la cerró. En un pasillo estrecho, se produjo un forcejeo en el que los agentes y Robertson cayeron al suelo. En ese momento, Robertson logró acceder a una pistola oculta entre sus pertenencias y disparó, hiriendo al agente Trevor Amburn en la parte superior del muslo. El proyectil quedó alojado en su bota y tobillo.

¿Qué más reveló la Policía de Anchorage sobre la cómplice?

En Anchorage, la Policía ya confirmó que Robertson es la tercera persona que falleció por disparos policiales en lo que va del año, con un total de cinco muertes en circunstancias similares. La Oficina Estatal de Procesamientos Especiales revisará el caso para evaluar la legalidad del uso de fuerza letal por parte del oficial Pohl.

Asimismo, Kathleen Lowe, de 26 años, quien supuestamente estaba involucrada en el robo junto a Robertson, fue arrestada en la tienda. Lowe enfrenta cargos por hurto menor y por incumplir las condiciones de su libertad condicional, según informó Case.