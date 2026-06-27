ÚLTIMA tragedia en Walmart de Laurens: forense IDENTIFICA a la víctima de un incidente eléctrico mortal

Un trabajador de la construcción falleció tras un grave accidente ocurrido dentro de una tienda Walmart en Laurens, Carolina del Sur, Estados Unidos. El hecho se produjo la noche del miércoles 24 de junio, mientras se realizaban trabajos de remodelación en el local, lo que causó conmoción en la zona y motivó el inicio de una investigación por parte de las autoridades laborales y forenses. El incidente vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad en obras dentro de establecimientos de la cadena en el país.

Un trabajador de la construcción muere electrocutado durante un incidente en un Walmart de Laurens

De acuerdo con información difundida por la cadena local WSPA, afiliada de CBS, el incidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas en el Walmart ubicado en East Main Street, en Laurens, Carolina del Sur. La tienda, que se encontraba en proceso de remodelación y había contratado personal temporal para turnos nocturnos desde mayo, operaba activamente con cuadrillas de construcción cuando se produjo la emergencia.

El trabajador fue trasladado de inmediato a un hospital cercano tras el accidente, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento. Según reportó WSPA: "El Walmart estaba en obras de remodelación y el trabajador de la construcción fue trasladado a un hospital cercano tras el accidente". Las primeras investigaciones determinaron que la causa de muerte fue una electrocución, en un hecho que ya es referido como un caso de un trabajador fallecido por electrocución en Walmart Laurens.

Identifican a la víctima y continúa la investigación en EE. UU.

Las autoridades confirmaron que la víctima fue identificada como César Siso Barceló, de 40 años, residente de Easley. El caso ha generado atención a nivel local y estatal, al tratarse de un nuevo incidente laboral ocurrido durante una obra en curso en una tienda de la cadena Walmart en EE. UU.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Laurens confirmó que la causa del fallecimiento fue una electrocución, mientras que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido en este Walmart en EE. UU. La tienda se encuentra ubicada a pocos kilómetros del centro de Laurens, cerca de las autopistas I-385 e I-26, entre Greenville y Columbia.

El suceso reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en proyectos de remodelación en grandes cadenas comerciales como Walmart en EE. UU., especialmente cuando involucran trabajo nocturno y contrataciones temporales.