Un magistrado federal en Maine, en Estados Unidos, ha dictado una orden para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) libere a un ciudadano residente en Lewiston que actualmente se encuentra bajo su custodia. ¿A qué se debe esta decisión? ¿Qué pasó?

Atención, inmigrantes: residente estuvo bajo custodia de ICE

WMTW y otros portales internacionales informaron que Eduardo José Alves fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el sábado 20 de junio y llevado a la oficina del ICE en Scarborough.

Atención, inmigrantes: residente estuvo bajo custodia de ICE.

Según un documento judicial, Alves llegó a Estados Unidos con una visa de turista válida en julio del 2024 y posteriormente solicitó asilo ante el ICE. En los informes se precisó que el mismo día de su arresto Alves presentó una petición de hábeas corpus para solicitar su liberación inmediata y una orden de restricción temporal.

A la 1.55 p. m.de de aquel día, el tribunal emitió una orden de emergencia que prohibía su traslado desde Maine durante 72 horas. No obstante, a las 3 p. m., el ICE trasladó a Alves al Centro Correccional del Condado de Plymouth (PCCC) en Massachusetts, desobedeciendo la orden judicial.

Los registros judiciales señalan que el abogado del gobierno no se percató de la notificación por correo electrónico de la petición de Alves ni de la orden judicial hasta aproximadamente las 5.20 p. m. del mismo día. Tras recibir los documentos, el abogado contactó al ICE, que ya había trasladado a Alves más de dos horas antes.

¿Cuál fue la defensa de Alves?

El domingo 21 de junio, el gobierno presentó una moción para modificar la orden de emergencia del tribunal, con la que buscaba autorizar la detención de Alves en Massachusetts. En respuesta, Alves argumentó que su traslado le generó dificultades innecesarias, limitó su acceso a un abogado y vulneró sus derechos constitucionales. Asimismo, sostuvo que, al haber violado el ICE una orden judicial, debería ser devuelto a Maine o liberado.

Jueza ordena liberación de Alves

En su resolución que autorizaba la liberación de Alves, la jueza de distrito estadounidense Stacey Neumann afirmó que la violación por parte del gobierno de la orden de emergencia del tribunal de mantener a Alves en Maine durante 72 horas no fue intencional, pero no permitiría que sirviera como una excusa universal.

“El gobierno tiene la obligación ineludible de garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales, y su incumplimiento tiene consecuencias reales para una persona real”, señaló Neumann. “El Sr. Alves se encuentra detenido fuera del distrito, en violación de una orden judicial, sin sus gafas, recibiendo documentación en inglés —su segundo idioma— y con una audiencia de fianza próxima”, acotó.

Neumann también afirmó que el problema se agravaba por el hecho de que el ICE no cuenta con instalaciones adecuadas en Maine donde Alves pudiera ser devuelto de forma razonable.