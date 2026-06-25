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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: estas son las últimas TÁCTICAS de ARRESTO del ICE, ¿qué debes hacer?

A continuación, te compartimos las recientes tácticas de arresto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que generan preocupación.

Melanni Miranda
Conoce cuáles son las últimas tácticas de arresto del ICE, ¿qué debes hacer?
Conoce cuáles son las últimas tácticas de arresto del ICE, ¿qué debes hacer? | Composición Libero / Melanni Miranda
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Recientemente, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha implementado algunas estrategias de arresto caracterizadas por el sigilo, la discreción y la selectividad en todo Estados Unidos. Estas tácticas buscan optimizar la efectividad de las operaciones, minimizar el impacto público y enfocarse en personas específicas. Aquí encontrarás más información.

Juez en EE. UU. bloquea los arrestos en tribunales migratorios, en un revés para Trump.

PUEDES VER: BUENAS NOTICIAS para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: juez federal FRENA A ICE y BLOQUEA una de sus tácticas más temidas y polémicas

Estas son las últimas tácticas de arresto del ICE, ¿qué debes hacer?

France 24 y otros portales internacionales señalaron que la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus operativos en comunidades y centros de trabajo y colabora estrechamente con las fuerzas policiales locales para verificar el estatus migratorio de las personas detenidas.

ICE.

Estas son las últimas tácticas de arresto del ICE, ¿qué debes hacer?

La estrategia vigente de ICE incluye varias acciones clave. En las siguientes líneas te mencionamos cuáles son:

  • En primer lugar, se han llevado a cabo operativos en aeropuertos, donde se han reportado despliegues tanto en instalaciones aeroportuarias como en carreteras.
  • Además, los agentes realizan visitas a domicilios, aunque legalmente no pueden ingresar sin una orden judicial emitida por un juez, ya que las órdenes administrativas no son suficientes para allanar una vivienda.
  • La agencia también opera una amplia red de centros de detención, que es objeto de creciente escrutinio federal por las preocupaciones sobre las tasas de mortalidad y los protocolos de uso de la fuerza en estas instalaciones.

Cabe mencionar que los agentes de ICE tienen prohibido efectuar detenciones dentro de las cortes de inmigración.

¿Cómo evitar ser detenido por ICE?

Expertos precisaron que, para prevenir una posible detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), es necesario que conozcas y ejerzas tus derechos constitucionales.

Es recomendable guardar silencio y no abrir la puerta a menos que presenten una orden judicial firmada por un juez. Además, es crucial evitar proporcionar información falsa o mostrar documentos que no sean auténticos.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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