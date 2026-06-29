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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: ENTREGARÁN 5,000 dólares a extranjeros dueños de negocios PERJUDICADOS por ICE
Illinois ha ofrecido hasta 5,000 dólares a extranjeros de pequeños negocios que han sido impactados por el ICE. ¿Qué se sabe sobre la iniciativa y cómo acceder?
En un entorno marcado por la tensión y la disminución de la actividad económica en EE. UU., el estado de Illinois ha sorprendido a más de uno al poner en marcha un plan de ayuda económica dirigido a empleados y pequeños empresarios extranjeros impactados por las operaciones de inmigración del ICE. ¿Cómo ser elegible y qué más saber de la propuesta?
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Entregarán 5,000 dólares a extranjeros dueños de negocios perjudicados por ICE
El Cronista compartió más información sobre esta propuesta, la cual tiene como objetivo mitigar los efectos sociales y económicos que generaron las acciones de control, ofreciendo asistencia financiera que puede llegar hasta los 5,000 dólares para los sectores más afectados en EE. UU.
Según los informes, esta acción se ha convertido en una respuesta inmediata a la caída en las ventas, la pérdida de clientes y la inestabilidad que enfrentan muchos negocios locales, en particular aquellos relacionados con comunidades de inmigrantes.
Entregarán 5,000 dólares a extranjeros dueños de negocios perjudicados por ICE. | AFP.
El programa Comunidades Resilientes, promovido por la Cámara de Comercio Hispana de Illinois, está destinado a pequeñas empresas y emprendedores que han experimentado pérdidas desde septiembre del 2025 a raíz de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Se conoce que, estas microayudas, oscilan entre 1,500 y 5,000 dólares y tienen prioridad en comercios locales, así como en empresas de jardinería, construcción y servicios cuyos horarios, personal o clientela se vieron directamente impactados. A diferencia de otros esquemas, este apoyo no necesita ser reembolsado.
Requisitos y cómo aplicar
Bajo este contexto, debes saber que, para obtener asistencia, los dueños de negocios deben tomar en cuenta ciertas condiciones básicas:
- Tener al menos dos años de operación y estar en situación regular con el estado de Illinois.
- Ser una empresa que cuente con diez empleados o menos.
- Presentar solo una solicitud por propietario o local comercial.
- Incluir un documento explicativo, elaborado por el solicitante, que detalle de qué manera las acciones migratorias han impactado al negocio.
- Proveer pruebas del impacto económico, tales como disminución en las ventas, reducción en horarios, cancelaciones o pérdida de clientes.
Además, las solicitudes deben ser completadas en línea a través de un formulario digital, enviadas por correo electrónico o entregadas en persona en Chicago.
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