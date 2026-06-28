La tendencia denominada desdolarización está ganando fuerza a raíz de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia en 2022. Esta estrategia, adoptada por diversas naciones, podría modificar el equilibrio económico global.

En este contexto, los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) han optado por prescindir del dólar estadounidense en sus transacciones comerciales, lo que ha llevado a que esta moneda deje de ser la principal en operaciones internacionales en 11 naciones. ¿Qué pasará en el país de Trump?

El dólar y el poder comercial de EE. UU.: prohíben transacciones y uso de billetes en estos 11 países

El Cronista señaló que la reciente decisión de varios países busca redefinir el valor de sus monedas, disminuir la dependencia del dólar y potenciar su competitividad en el mercado cambiario.

El dólar y el poder comercial de EE. UU.: prohíben transacciones y uso de billetes en estos 11 países.

Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania, miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), han empezado un proceso para reducir el uso del dólar en sus transacciones transfronterizas.

Actualmente, el 85% de estas operaciones se realizan en moneda local, lo que, según los líderes de la CEI, refuerza la soberanía económica de sus naciones y abre nuevas oportunidades fiscales. Entre los objetivos de esta propuesta figuran evitar los efectos negativos de las sanciones internacionales, fortalecer las monedas locales en el mercado cambiario y diversificar las reservas con activos como el oro.

¿Cuál es el impacto de la desdolarización?

La desdolarización marca un cambio clave en el sistema financiero mundial. Al disminuir la dependencia del dólar, las naciones de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) podrían lograr varios objetivos. Estas son las consecuencias: