ALERTA MÁXIMA en el estacionamiento de Walmart: lo que VIO un empleado entre los autos lo obligó a LLAMAR DE INMEDIATO AL 911

Un inquietante hallazgo en el estacionamiento de un Walmart en Estados Unidos generó una rápida movilización policial luego de que un trabajador alertara al 911 tras notar un vehículo sospechoso que permanecía sin moverse desde hacía varios días. El caso, registrado en el área de Cumming, en el condado de Forsyth, terminó con la confirmación de un fallecimiento dentro de una furgoneta estacionada en el lugar, según reportó la cadena local WSB-TV.

Hallazgo en el estacionamiento de Walmart en Estados Unidos: lo que reportó el empleado

De acuerdo con la información difundida por WSB-TV, un empleado adolescente del Walmart en EE. UU., ubicado en Peachtree Parkway, fue quien realizó la llamada de emergencia tras notar una situación inusual en el estacionamiento del establecimiento. El joven alertó sobre una furgoneta que llevaba varios días sin moverse y que emanaba un fuerte olor.

El gerente de la tienda explicó a las autoridades que el vehículo era visto con frecuencia en el área y se presumía que pertenecía a una persona en situación de calle. Sin embargo, advirtió un cambio preocupante: "la furgoneta normalmente se mueve todos los días, pero llevaba un par de días parada", además de un "olor desagradable", según recogió WSB-TV en su cobertura.

Policía en Estados Unidos confirma hallazgo de un cuerpo dentro de una furgoneta

Tras la alerta, la Oficina del Sheriff del Condado de Forsyth acudió al estacionamiento de Walmart junto con equipos de emergencia. Al inspeccionar el vehículo, confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida en la parte trasera de la furgoneta, sobre un colchón. Según detalló la autoridad policial a WSB-TV, el cuerpo fue retirado con apoyo de bomberos y personal forense, siguiendo los protocolos correspondientes. El vehículo portaba una placa de Wisconsin registrada a nombre de un hombre de 66 años, aunque aún no se ha confirmado si corresponde a la persona fallecida.

Las autoridades indicaron que el caso continúa bajo investigación en Estados Unidos, mientras se espera la identificación oficial del hombre. Por el momento, la Oficina del Sheriff del Condado de Forsyth ha solicitado a cualquier persona con información comunicarse al 770-781-3087 o a Crime Stoppers al 770-888-7308.

La cadena WSB-TV señaló que la investigación sigue abierta y que los agentes trabajan junto al médico forense para esclarecer lo ocurrido en este Walmart en Estados Unidos.