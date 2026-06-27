ALERTA MÁXIMA en Dollar Tree: según una demanda, un gerente abusó sexualmente de una cajera casi a diario

Una nueva demanda federal sacude a la cadena de retail Dollar Tree en Estados Unidos. Una exempleada de una tienda de Dollar Tree en Queens, Nueva York, afirma haber sido víctima de acoso sexual "grave y generalizado" por parte de su gerente, quien presuntamente la agredía y hostigaba casi a diario mientras trabajaba en la caja. El caso, revelado por The Independent, también detalla una supuesta falta de respuesta por parte de Recursos Humanos y un posterior ambiente de represalias que habría terminado por obligarla a renunciar.

Dollar Tree

Según una demanda, el gerente de Dollar Tree abusó sexualmente de una cajera casi a diario

De acuerdo con la denuncia civil presentada el 23 de junio, la trabajadora Nasushon Taylor afirma que el acoso comenzó poco después de iniciar labores en enero de 2024 en la tienda Dollar Tree en Estados Unidos. Según el expediente, el supervisor aprovechaba los momentos de trabajo en caja para realizar contacto físico no consentido.

En un pasaje citado por The Independent, la demanda describe que el gerente "se acercaba por detrás… presionando su cuerpo contra ella mientras trabajaba en la caja registradora", además de tocarla de forma reiterada bajo el pretexto de usar el sistema de cobro.

El medio británico resume el testimonio señalando que el comportamiento era constante y se producía incluso fuera del turno, cuando el acusado acudía a la tienda en sus días libres. La denuncia también incluye insinuaciones románticas insistentes, invitaciones repetidas hasta "tres o cuatro veces por semana" y presiones emocionales pese al rechazo explícito de la trabajadora.

Represalias, denuncias internas y hostigamiento tras dejar la tienda Dollar Tree en Estados Unidos

La demanda sostiene que, tras rechazar las insinuaciones del gerente de la tienda Dollar Tree en Estados Unidos, la situación laboral empeoró. Taylor afirma que, luego de informar a Recursos Humanos sin recibir respuesta, comenzaron represalias que incluyeron la reducción de horas y acusaciones disciplinarias que considera falsas.

El documento también detalla que el ambiente se volvió insostenible, lo que llevó a su renuncia en mayo de 2024. Poco después, consiguió empleo en White Castle, donde, según la denuncia, el exgerente continuó apareciendo en reiteradas ocasiones sin justificación laboral, lo que fue descrito como una forma de intimidación.

The Independent cita además que la trabajadora llegó a relatar que "no había recibido respuesta alguna del departamento de Recursos Humanos", lo que profundiza las acusaciones de inacción institucional dentro de la empresa.

El caso recuerda otros procesos similares en la industria de servicios en Estados Unidos, como una demanda contra Olive Garden en la que también se denunciaron conductas de acoso laboral persistente. Hasta el momento, la empresa no ha emitido comentarios públicos sobre el caso, mientras la citación judicial ya fue registrada el 24 de junio, según la información difundida por The Independent.