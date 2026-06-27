ALERTA MÁXIMA cerca de un Walmart en Pensacola: hallan un CADÁVER en estado de DESCOMPOSICIÓN, ¿qué se sabe del caso?

Un amplio operativo policial se desplegó en la zona de Pensacola Boulevard, en Florida, tras el hallazgo de un cuerpo sin vida detrás de una tienda Walmart. El caso generó preocupación entre residentes y autoridades, luego de confirmarse que el cadáver se encontraba en estado de descomposición, lo que ha dificultado su identificación y la determinación de la causa de la muerte.

El sheriff del condado de Escambia informó que fue hallado un cuerpo detrás de un Walmart ubicado en Pensacola Boulevard.

Hallan un cuerpo en estado de descomposición cerca de un Walmart en Pensacola Blvd, según autoridades

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Escambia (ECSO), el cuerpo fue localizado el pasado 25 de junio en la parte trasera del área de muelles de carga de un Walmart en Pensacola Blvd, en Pensacola, Florida. El hallazgo activó de inmediato los protocolos de investigación, aunque las condiciones del cuerpo impidieron obtener detalles iniciales sobre lo ocurrido.

En su cobertura, WEAR Channel 3 News reportó textualmente: "El sheriff del condado de Escambia dijo que se encontró un cuerpo detrás del Walmart en Pensacola Boulevard". La información fue posteriormente ampliada por las autoridades, quienes señalaron que el estado de descomposición del cadáver no permite, por ahora, determinar la causa de la muerte.

Abren investigación luego del hallazgo de un cadáver

El caso continúa bajo investigación activa en Estados Unidos, mientras el equipo forense del condado prepara una autopsia que permitirá determinar cómo murió la persona encontrada en este Walmart de Estados Unidos. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del fallecido ni se han entregado más detalles sobre las posibles causas o circunstancias del hecho.

Las autoridades insisten en que la investigación sigue abierta y que, por ahora, no existen conclusiones preliminares. La zona donde ocurrió el hallazgo, cercana a un punto logístico de Walmart en Estados Unidos, permanece bajo análisis mientras se recopilan evidencias que ayuden a esclarecer este caso que mantiene en alerta a la comunidad de Pensacola.