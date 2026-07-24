El Gobierno de Estados Unidos continuará realizando revisiones periódicas a los beneficiarios de ayudas por discapacidad con el objetivo de confirmar que sigan cumpliendo con los criterios médicos y administrativos establecidos por el programa en el país. Estas evaluaciones son parte de un proceso destinado a asegurar que los recursos se asignen adecuadamente a quienes realmente los necesitan. Aquí más detalles.

Gobierno de Trump irá casa por casa para verificar la correcta existencia de jubilados y pensionados

El Cronista compartió más información sobre estas revisiones periódicas, las cuales pueden impactar a beneficiarios de SSDI y SSI, especialmente cuando la Administración del Seguro Social (SSA) requiere actualizar información sobre la salud, tratamientos médicos, hospitales, medicamentos y la capacidad laboral.

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Este proceso, que rige y es conocido como Continuing Disability Review, es un procedimiento obligatorio que permite a la SSA evaluar si una persona continúa siendo elegible para recibir pagos por discapacidad.

La normativa establece que se debe realizar una revisión médica al menos cada tres años. Sin embargo, si la condición médica del beneficiario no presenta expectativas de mejora, la revisión puede extenderse a un periodo de cinco a siete años. Este proceso perjudica de manera directa a:

Todos los que reciben SSDI , que es el Seguro por Incapacidad del Seguro Social, destinado a trabajadores que han contribuido al sistema y se encuentran incapacitados.

, que es el Seguro por Incapacidad del Seguro Social, destinado a trabajadores que han contribuido al sistema y se encuentran incapacitados. Los beneficiarios de SSI, que es el Ingreso Suplementario de Seguridad, dirigido a personas con bajos ingresos, adultos mayores o individuos con discapacidad que cumplen con ciertos requisitos económicos.

¿Estas revisiones para verificar la discapacidad son obligatorias y necesarias en todos los casos?

Bajo este contexto, es importante saber que las revisiones de discapacidad no garantizan que todos los beneficiarios recibirán una visita domiciliaria. La Administración del Seguro Social (SSA) se comunica a través de formularios oficiales, como el SSA-454 y el SSA-455, para solicitar información actualizada sobre la salud, tratamientos médicos, hospitales, medicamentos y la actividad laboral de los beneficiarios.

Actualmente, algunos beneficiarios tienen la opción de completar el reporte de revisión en línea desde su cuenta personal de my Social Security. Asimismo, la SSA está ofreciendo la posibilidad de enviar el formulario por correo, fax o cargarlo de manera digital. Por ende, estas visitas no son automáticas ni para todos.