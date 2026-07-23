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Alineaciones Universitario vs Cusco FC: el novedoso once de Héctor Cúper para ganar en el Clausura

Conoce la inédita alineación que prepara Héctor Cúper para enfrentar con Universitario de Deportes a Cusco FC de cara a la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Alineaciones Universitario vs Cusco FC
Alineaciones Universitario vs Cusco FC | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes tendrá un importante encuentro ante Cusco FC por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Para este partido, el técnico Héctor Cúper prepara un inédito once que consiga la victoria ante el extécnico crema que ahora es estratega del equipo cusqueño, Javier Rabanal. Por eso te contamos los posibles onces de cada escuadra.

Cúper apuesta por el equilibrio y la recuperación de Requena.

PUEDES VER: Juan Manuel Requena se perfila como titular en el mediocampo de Universitario ante Cusco FC

Alineación de Universitario vs. Cusco FC

  • Diego Romero, Andy Polo, Matías Di Benedetto, Caín Fara, César Inga, Juan Manuel Requena, Héctor Fértoli, Jairo Concha, Lisandro Alzugaray, Gianluca Lapadula y Álex Valera.

Héctor Cúper quiere poner a prueba a dos de sus refuerzos más recientes para superar a Cusco FC en la fecha 2 del Clausura de la Liga 1, por lo que Juan Manuel Requena y Gianluca Lapadula saldrán desde el inicio del partido.

Universitario y Cusco FC se enfrentarán por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario y Cusco FC se enfrentarán por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alineación de Cusco FC vs Universitario

  • Andy Vidal; Rubén Ramírez, Jonathan Bilbao, Alán Pérez, José Zevallos; Nicolás Silva, Iván Colman, André Vásquez, Oswaldo Valenzuela; Lucas Collito y Juan Tevez.

Javier Rabanal regresará al Estadio Monumental después de su salida del equipo en plena disputa del Torneo Apertura 2026. Por ello, el técnico español presentará un once competitivo con el objetivo de lograr un triunfo importante como visitante frente a Universitario de Deportes.

¿Qué día y a qué hora juegan Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura?

El encuentro entre Universitario y Cusco FC se jugará el viernes 24 de julio de 2026, a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental de Ate.

¿Dónde ver Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

La transmisión del encuentro entre Universitario y Cusco FC, correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se podrá ver a través de L1MAX. Además, el minuto a minuto estará disponible en Líbero.pe.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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