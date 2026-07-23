Renato Tapia reveló si fichará por Universitario de Deportes: "Soy hincha de..."

Renato Tapia es considerado por los seguidores del fútbol peruano como una de las figuras clave que ayudaron al regreso de la selección peruana a una Copa del Mundo, además de destacar como un mediocampista de gran nivel. Por ello, cualquier club del Perú desearía contar con sus servicios, y ahora le preguntaron si le gustaría fichar por Universitario de Deportes.

Renato Tapia confesó si firmará por Universitario de Deportes

En conversación con el programa ‘Eramos Patas’, Tapia fue consultado sobre un posible fichaje a Universitario y ser su flamante jugador. El volante de 30 años reafirmó su deseo de ser solo futbolista de Alianza Lima y descartó rotundamente vestir los colores de la escuadra crema.

"Me encantaría ir a Alianza Lima, la ‘U’ no por respeto porque soy hincha de Alianza", afirmó el jugador que actualmente milita en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, donde disputa la UAE Pro League.

Video: Eramos Patas

Renato Tapia reveló que no sabe la fecha exacta de cuándo se pondrá la camiseta de Alianza Lima, pero dejó en claro que le encantaría porque es un gran deseo. “No sé si lo haré para terminar mi carrera, pero siempre he querido jugar; es un sueño para mí”, confesó.

Por otro lado, el mediocampista de la selección peruana dio el ranking de los clubes peruanos según su preferencia en donde colocó primero a Alianza y como tercero a Universitario.

"Alianza Lima, Sporting Cristal, la ‘U’, Melgar y el quinto no sabría decirte. Podría ser César Vallejo por funcionamiento o Ayacucho FC", concluyó.

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